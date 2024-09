Lá no X: usuários reagem a Musk por publicar decisões de Moraes, e tema chega a campanha política nos EUA

Milão (Itália)

Confira a seguir as principais reações no X, antigo Twitter, à decisão do ministro Alexandre de Moraes de bloquear o acesso no Brasil à rede social.

"Respect Brazil" e "Thank you"

Conforme havia prometido, Elon Musk, dono do X, começou a publicar decisões sigilosas do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), relacionadas ao bloqueio de conteúdos e perfis da plataforma. Com quase 200 mil seguidores nesta manhã (1º), o perfil Alexandre Files, divulgado por Musk na noite de sábado (31), reunia mais de 10 mil comentários em seus três posts, que se dividiam entre agradecimentos à iniciativa e contestações.

De um lado, "Thank you so much, Mr. Musk" (muito obrigado, sr. Musk) e "Censura no Brasil deve ser exposta e barrada". De outro, "Não identifiquei nenhuma violação das leis brasileiras nesses documentos. O que vejo é uma companhia estrangeira não disposta a cumprir as leis do Brasil." Nas horas seguintes, o termo "Respect Brazil" foi um dos assuntos em alta.

Mais ataques

Musk continuava a postar ataques a Moraes na manhã deste domingo. "Há evidências crescentes de que o falso juiz Alexandre se envolveu em interferência eleitoral séria, repetida e deliberada na última eleição presidencial do Brasil. (...) Lamento dizer que parece que alguns ex-funcionários do Twitter foram cúmplices", escreveu. E convidou a quem souber de casos a publicar como resposta.

Desobedientes

Usuários brasileiros com acesso ao X passaram a patrulhar contas que estejam publicando ativamente depois do bloqueio pelo STF. Um dos alvos é o perfil oficial do PT, @PTBrasil, que subiu uma série de posts de campanha eleitoral nas últimas horas, inclusive nesta manhã. "Quem diria que o partido do presidente Lula estaria liderando o esforço de desobediência civil contra a ordem de Alexandre para bloquear o X em todo o território nacional!". Tanto Lula quanto a família Bolsonaro estão em silêncio desde a decisão.

Brasil mexeu com os EUA

A reação à suspensão do X chegou à campanha eleitoral dos EUA. Na rede social, um dos mais ativos nas últimas horas é o senador republicano Mike Lee, que postou uma dezena de comentários sobre o tema. "O Brasil mexeu com uma empresa dos EUA de forma grandiosa –por motivos realmente mesquinhos. Não podemos ignorar isso", escreveu.

Comparando os EUA com o Império Romano, questionou por que o país continuaria a "dar ajuda externa ao Brasil" depois de o país "fechar o X e apreender ativos americanos". Puxando os democratas para o debate, publicou, neste domingo (1º), uma enquete: "Você acha que a administração Biden-Harris conspirou com o regime marxista de Lula para suprimir a liberdade de expressão fechando o X?". Mais de 96% dos 6,4 mil votos concordavam que sim.

Relações diplomáticas

Um dos que se engajaram nos posts do senador Mike Lee foi o ex-deputado George Santos, indiciado pelo governo americano por crimes como fraude eletrônica e roubo de identidade. Em resposta a um post que perguntava se o Brasil deveria enfrentar "consequências", Santos sugeriu: "Sanções. Restrições para os diplomatas. Suspensão do visto do juiz corrupto Alexandre de Moraes. Suspensão de toda ajuda. Término das relações diplomáticas até que o juiz seja removido!".

Filho do candidato

Outro que se envolveu foi o empresário Donald Trump Jr., filho do candidato à Presidência. Ao comentar um post que dizia que o Brasil, com a decisão de bloquear o X, estaria afastando investimentos, Trump Jr também levou o caso à campanha política. "É para este caminho que os democratas querem levar a América. Uma vez que começa, não tem como voltar".

Pizza sem tomate

Depois da comoção entre os brasileiros, também perfis de outros países passaram a lamentar o silêncio de milhões de usuários. Quase sempre usando a abreviação "oomf" (one of my followers, um dos meus seguidores) e a gíria "moots", para "mutual followers". "Não vou te perdoar, Elon. Traga de volta os brasileiros oomfs, por favor". "Como no Brasil o Twitter/X será desativado? Essa rede sem os brasileiros é uma pizza sem tomate. Sentirei falta de ler os KKKKK deles", de uma conta italiana.

Maradona maior que Pelé

Outros, na ausência dos brasileiros, aproveitaram para lançar provocações bem-humoradas. De Nova York, o editor Brian Winter publicou uma foto do argentino Diego Maradona para postar "Acho que posso finalmente dizer quem eu acho que seja o maior jogador de futebol de todos os tempos". E ainda: "Goiaba e queijo NÃO COMBINAM".