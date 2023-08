Baleia Rooftop é o melhor restaurante nas alturas de São Paulo

São Paulo (SP)

Famoso no noticiário dos meios de comunicação como sinônimo de centro financeiro de São Paulo e do Brasil, o entorno da avenida Faria Lima, no trecho que se encontra com os bairros do Itaim Bibi e da Vila Nova Conceição, transformou-se num cenário arquitetônico globalizado e reluzente, com edifícios que já há alguns anos se multiplicam em ritmo frenético.

Um dos mais recentes, o complexo B32 é formado por uma torre de 125 metros de altura, teatro, restaurante, café e uma praça, onde reina uma baleia.

Terraço do Baleia Rooftop, na avenida Faria Lima - Foto: Keiny Andrade/Folhapress Produção: Ana Requião

A escultura metálica tornou-se atração naquela região da cidade e é por ela que o Baleia Rooftop leva esse nome.

Instalado no terraço do teatro B32 (quarto andar), o lugar reúne restaurante e bar, com salão amplo e área externa com vista para a Faria Lima e a praça onde está instalado o cetáceo de 20 metros.

O restaurante é comandado por Flavio Miyamura, que esteve à frente do Miya, em Pinheiros, em meados da década de 2010 —recentemente recriado como um wine-bar. O chef traz na bagagem conhecimento de cozinhas asiáticas, como a japonesa, com técnica apurada em casas como o D.O.M.

Além dos pratos, o lugar tem carta de vinho estrelada e serve uma variedade de drinques tradicionais ou criados pela casa, além de entradas, petiscos e sanduíches especiais —como o de lagosta.

O Baleia Rooftop é frequentado majoritariamente por pessoas que trabalham nos escritórios do mercado financeiro, que ali se acumulam, nos horários de almoço, happy hour e jantar. É uma opção para quem quiser, além de tudo, desfrutar o skyline de uma São Paulo pujante e contemporânea.

Baleia Rooftop

R. Licio Nogueira, 92, 4º andar, Itaim Bibi, região oeste, tel. (11) 5464-8222, @baleiarooftop