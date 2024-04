Bancos renovam planos de previdência para crianças e jovens

São Paulo

Em cinco edições, é a quinta vez que o resultado se repete: Bradesco e Itaú empataram no topo da categoria previdência privada, com 10% e 8% das menções espontâneas dos entrevistados, respectivamente. O empate se deve à margem de erro da pesquisa, de três pontos para mais ou para menos.

O setor como um todo tem bons resultados. De acordo com dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida (Fenaprevi), a curva de crescimento é contínua e a arrecadação dos planos superou R$ 31,2 bilhões no primeiro trimestre de 2024, o que representa um aumento de 23,9% em relação ao mesmo período do ano passado.

Na opinião de Estevão Scripilliti, diretor do Bradesco Vida e Previdência, a noção de que previdência privada era um privilégio para poucos já foi superada.

Bradesco Seguros é um dos vencedores na categoria previdência privada, com 10% dos votos - Divulgação

"As mídias sociais já tratam de educação financeira, o que cria um caldo favorável, e derrubamos barreiras da complexidade do produto. Nossa grade é cada vez mais democrática, cerca de 99% dos produtos estão disponíveis para contribuições de R$ 50 mensais", diz o executivo.

A idade certa para começar a pensar na aposentadoria, de acordo com Scripilliti, é próximo dos 30 anos, quando o primeiro ciclo de empregos mais estáveis permite alguma condição para poupar.

Com 3 milhões de planos e cerca de 22 mil beneficiários já recebendo renda, o Bradesco foi um dos primeiros bancos a criar planos de previdência para crianças e jovens, o Prev Jovem.

Lançado há duas décadas, o produto passou por uma grande reformulação em 2022, para abarcar todo tipo de cliente, dos conservadores aos mais arrojados.

"Quem começa antes e consegue fazer contribuições regulares tem mais chance de alcançar produtos de maior retorno financeiro no futuro", afirma o executivo.

Superintendente de produtos de investimento do Itaú Unibanco, Rogerio Calabria confirma que os clientes jovens, no início de suas carreiras profissionais, estão pensando no assunto cada vez mais cedo.

Para eles, o banco disponibiliza produtos para contratação com investimento inicial a partir de R$ 1.

Entenda a metodologia da pesquisa Datafolha Entre os dias 20 de fevereiro e 4 de março deste ano, o Datafolha realizou 1.008 entrevistas com pessoas com 16 anos ou mais, pertencentes às classes A e B da cidade de São Paulo. A margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

"Esse tipo de investimento se popularizou muito na última década", diz. "É uma geração que nasceu na estabilidade financeira, não viveu a hiperinflação e sabe que pode planejar o futuro", acrescenta ele.

A chegada desse novo contingente de investidores vem estimulando uma atualização inédita no setor.

Dos R$ 8,7 bilhões que o Itaú registrou de captação líquida em previdência, em 2023, considerando novas contratações, aportes em planos já existentes e portabilidade, R$ 5 bilhões vieram de novos produtos, todos lançados em 2023.

Bradesco Vida e Previdência

10% das menções

Fundação

1981

Unidades

14

Funcionários

729

Faturamento em previdência

R$ 39,2 bilhões

Crescimento

14,5%

O reconhecimento vem pelo acesso a mais produtos e por nosso esforço de tratar o tema cotidianamente. Queremos que cada vez mais brasileiros entendam que a previdência privada é menos complexa do que se imagina

Itaú Unibanco

8% das menções

Fundação

1924

Unidades

3.500 pontos físicos, presente em 18 países

Funcionários

95.702

Faturamento

R$ 35,6 bilhões

Crescimento

15,7%