A Casa do Porco, A Figueira Rubaiyat e D.O.M. são eleitos os melhores restaurantes de SP segundo Datafolha

São Paulo

Cinco restaurantes foram eleitos pelos paulistanos os melhores da cidade segundo pesquisa Datafolha. As casas são prova da diversidade cultural, mas também da valorização de tradições e ingredientes locais.

A Casa do Porco, dos chefs Janaina e Jefferson Rueda, é o único endereço do país a integrar o ranking mundial do 50 Best, considerado o Oscar da gastronomia. Na 12ª posição, o restaurante tem como protagonista a carne suína, aproveitada do focinho ao rabo.

Porco San Zé, prato servido no restaurante A Casa do Porco - Mauro Holanda/Divulgação

O carro-chefe é o porco San Zé, assado de seis a nove horas na churrasqueira. Há a opção de pedir à la carte ou o menu-degustação, que se renova duas vezes ao ano.

Já o D.O.M. resgata ingredientes brasileiros sob um olhar contemporâneo, valorizando produtos como mandioca, tucupi e jambu. Além do menu-degustação, é possível experimentar a culinária do chef Alex Atala no almoço-executivo, de segunda a sexta-feira.

A Figueira Rubaiyat, com sua árvore centenária, oferece um cardápio com toque mediterrâneo e carnes produzidas na fazenda do grupo. Outro destaque é a feijoada.

Na primeira colocação estão, ainda, Outback e Famiglia Mancini. A rede venceu também as categorias para ir com a família e para ir em shoppings e o restaurante levou o prêmio de melhor cozinha italiana.

Famiglia Mancini

A Casa do Porco

R. Araújo, 124, República, região central, tel. (11) 3258-2578, @acasadoporcobar

A Figueira Rubaiyat

R. Haddock Lobo, 1.738, Cerqueira César, região oeste, tel. (11) 3087-1399, @afigueirarubaiyat

D.O.M.

R. Br. de Capanema, 549, Cerqueira César, região oeste, tel. (11) 3088-0761