Almanara é o melhor restaurante árabe na escolha dos paulistanos

São Paulo

Invicto, o restaurante foi eleito mais uma vez o melhor árabe de São Paulo. Consolidado no coração dos paulistanos, o Almanara almeja agora conquistar os cariocas.

Em 2022, começou suas operações no Rio de Janeiro, apenas por delivery. Em novembro deste ano, vai abrir a primeira casa na cidade, no Barra Shopping, na zona oeste. Seus quibes, esfihas e faláfeis também chegam a outros estados por meio da linha de congelados, vendida em supermercados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Brasília, além de Rio de Janeiro e São Paulo.

Charutinho de folha de uva do Almanara - Divulgação

Na capital paulista, o restaurante tem 12 unidades —há também uma filial em Alphaville e outra em Campinas. A matriz, aberta em 1950 na rua Basílio da Gama, é a única que oferece rodízio (R$ 119,90 por pessoa). O salão preserva o estilo art déco, com grandes colunas, piso quadriculado de madeira e painel com cena árabe.

Nos demais endereços, o serviço é à la carte. As sugestões são charutinho de folha de uva, sesame chicken, faláfel e arroz com lentilha. Neste ano, o cardápio ganhou uma nova sobremesa, o sorvete de miski (resina usada para aromatizar) com pistache.

Almanara

R. Basílio da Gama, 70, República, região central, tel. (11) 3257-7580, @almanararestaurante