Aviação é marca preferida para manteigas e doce de leite, diz Datafolha

São Paulo

A política do "café com leite", em que São Paulo e Minas Gerais se alternavam na Presidência do país, acabou em 1930, mas o legado dos laticínios mineiros continua atual —e ganhando eleições.

Doce de Leite - Keiny Andrade/Folhapress

Segundo o Datafolha, a marca Aviação, produzida em Minas, é dona da melhor manteiga e do melhor doce de leite, com preferência de 35% e 18% dos paulistanos, respectivamente. Foi a terceira vitória consecutiva em ambas categorias.

A história da empresa começa no ano de 1920, quando Antônio Gonçalves, Oscar Salles e Augusto Salles compraram uma fábrica de manteiga na cidade de Passos (MG). Os três escolheram o nome Aviação porque, na época, os aviões comerciais começavam a fascinar o Brasil.

No início, o produto principal era a manteiga, mas ao longo dos anos a marca passou a fazer doce de leite, queijos, requeijão e até café. Além dos alimentos, a Aviação vende ecobags, manteigueiras e bolsas térmicas, todas no tom de laranja característico da marca, com uma aeronave no centro.

Hoje a sede da empresa fica em São Sebastião do Paraíso (MG), cidade perto da divisa com o estado de São Paulo, o que ajuda a escoar as mercadorias para cá.

"Ficamos felizes e honrados em fazer parte da vida dos paulistanos com a manteiga e o doce de leite", diz Roberto Rezende Pimenta Filho, um dos diretores da empresa.

Segundo o executivo, a marca planeja novidades na linha do doce para o próximo semestre, que será anunciada em campanha.