Conheça os melhores bares e restaurantes de São Paulo no especial da Folha

Acompanhar tudo o que acontece na cena gastronômica paulistana parece uma tarefa hercúlea. Tanto pelo número de novidades que surgem a cada semana quanto pelas recomendações nem sempre confiáveis que pipocam nas redes sociais.

Lagostins na manteiga com alho, ervas e tomate, do restaurante Cais - Keiny Andrade/Folhapress

A capital paulista tem 155.378 restaurantes e bares, de acordo com a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes). Cerca de 900 destes endereços estão no anuário O Melhor de São Paulo Gastronomia - Restaurantes, Bares & Cozinha 2024.

Selecionar as casas participantes não é um trabalho simples: este especial, publicado uma vez por ano, se guia pelos critérios de jornalismo da Folha. Disso resultam a preocupação com diversidade de cozinhas, representatividade das diferentes regiões da metrópole e oferta de preços para situações e bolsos distintos. Nas próximas páginas, você encontra exemplares de restaurantes em que o cliente retira seu pedido no caixa e também aqueles com serviço reconhecido pelas estrelas do famoso Guia Michelin.

Durante as visitas a esses estabelecimentos, os repórteres do jornal se surpreenderam com o valor das contas. Não é só impressão: os preços cobrados realmente subiram no último ano, afirma Carla Beni, professora dos cursos de MBA (Master of Business Administration) da FGV (Fundação Getulio Vargas).

"Algumas condições proporcionaram um aumento de consumo e isso está dinamizando o setor. Ou seja, a conta está subindo também porque tem quem pague."

As principais razões que explicam o cenário são a trégua na inflação de anos anteriores; a recomposição do salário mínimo e o aumento real da renda; e o crescimento da taxa de emprego. Outro fator importante é que esses negócios ainda estão se recuperando do saldo negativo deixado pela Covid.

Por isso, há neste especial roteiros com indicações de restaurantes e bares bons e baratos —imprescindíveis para quem quer circular mais por São Paulo.

O melhor de São Paulo Conheça os restaurantes e bares vencedores

Além disso, a edição apresenta os grandes campeões do ano entre restaurantes, bares e guloseimas, eleitos por um júri de 43 jornalistas e produtores de conteúdo. A revista contempla também a opinião dos moradores da cidade, que elegeram suas casas favoritas por meio de uma pesquisa Datafolha. O instituto ainda realizou um levantamento que traz as 41 marcas mais lembradas por quem cozinha, entre 50 categorias pesquisadas.

Com sugestões para comer dentro e fora de casa, a missão d’O Melhor de São Paulo é proporcionar satisfação com goles e garfadas na leitura de todo o conteúdo.