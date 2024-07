Electrolux é a melhor marca de purificador de água na opinião dos paulistanos

São Paulo

Pelo segundo ano consecutivo, a Electrolux foi eleita a melhor marca de purificador de água pelos paulistanos. A empresa foi lembrada, de forma espontânea, por 14% dos entrevistados pela pesquisa Datafolha.

Em abril, a companhia passou a produzir purificadores e bebedouros aqui no país, na fábrica em Curitiba —antes, esses equipamentos eram importados. O foco está nos produtos a compressor, que contam com uma alta capacidade de refrigeração. Segundo a marca, eles gelam a água até cinco vezes mais rápido, sendo ideais para locais com alto fluxo de pessoas.

"Percebemos que os consumidores estão em busca de produtos mais específicos e de uso simplificado, com fácil manutenção. Com isso, desenvolvemos um purificador que, além de reter impurezas e odores e garantir uma maior quantidade de água gelada, possui fácil troca do refil do filtro e acesso à limpeza do tanque e um design moderno e mais compacto", diz Flamarion Pirtouscheg, gerente da categoria no Brasil.

De acordo com o executivo, o mercado de purificadores está em constante expansão aqui no país. Entre as explicações para esse movimento, está a maior preocupação com o meio ambiente e com a saúde após a pandemia de Covid-19.

"Nós realizamos estudos e pesquisas constantemente para oferecer o que há de mais inovador e tecnológico para a vida das pessoas, facilitando hábitos sustentáveis, como a economia de garrafas plásticas", afirma Pirtouscheg.