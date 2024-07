Hellmann's vence como marca favorita de maionese

São Paulo

Entre todos os ingredientes listados neste especial, nenhum supera a vitória da Hellmann’s, escolhida a melhor maionese para 69% dos pesquisados e, assim, chegando ao sexto título d’O Melhor de São Paulo.

"Hellmann’s une inovação, tradição e conexão com o consumidor", diz Carolina Riotto, diretora de marketing de alimentos da Unilever no país. "Todo mundo tem alguma memória afetiva com a marca. Quem não lembra da salada de batata com maionese no almoço de domingo na casa da avó?"

Além da casa da avó, a marca de origem americana está presente em 45 países, com o Brasil como o segundo principal mercado. Por aqui são nove sabores, incluindo as recentes alho, verde, com toque de salsinha, cebolinha e manjericão, e apimentada.

Mas é a versão churrasco, lançada em 2023, que se tornou sucesso instantâneo. "Vendeu 40% a mais do que o planejado em sua estreia", afirma Riotto.

Neste ano, a marca ampliou sua exposição na NBA com o bar Boteco da Hora H, que funcionou na segunda rodada dos playoffs da liga americana em espaço na Vila Madalena. A Hellmann’s também patrocina o NBA Park, atração em Gramado (RS).

Além do basquete, a marca esteve presente em grandes eventos como Camarote N1, no Carnaval do Rio de Janeiro, e, pela primeira vez, no Lollapalooza. "Mas tudo só é possível por sermos uma marca que pensa na vida em coletivo", diz a executiva. "Temos o combate ao desperdício de alimentos como um de nossos propósitos."