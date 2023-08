Hellmann's é a maionese mais lembrada por 71% dos paulistanos

São Paulo

Em abril deste ano, a Hellmann’s lançou a sua versão sabor churrasco, depois de ter colocado no mercado em 2022 sua primeira maionese premium. "O portfólio variado consegue agradar todos os gostos e preferências", diz Carolina Riotto, diretora de marketing da empresa no país. Pela quinta vez consecutiva, consumidores paulistanos escolheram a maionese como a melhor, com 71% das menções na pesquisa Datafolha.

Criada em 1913 nos Estados Unidos, a companhia está em mais de 45 países. Entrou no Brasil em 1960 e tem aqui seu segundo principal mercado.

Nos últimos anos, a Hellmann’s associou-se à causa do combate ao desperdício de comida. Além de oferecer no seu site e nas suas redes sociais receitas feitas com sobras, iniciou uma parceria com a Infineat, plataforma que conecta quem quer fazer doação de alimentos em grande escala com instituições. "Desde 2021, o movimento redirecionou 980 toneladas de alimentos que iriam para o lixo e os utilizou para complementar mais de 1,5 milhão de refeições distribuídas para população em situação de vulnerabilidade alimentar", afirma a executiva.

De olho no público mais jovem, a empresa patrocinou as finais da NBA no Brasil. "Lançamos embalagens especiais com os times da liga, tivemos promoção do estilo ‘compre, junte e troque’ e marcamos presença no NBA All-Star e na NBA House, em São Paulo", enumera Riotto. A nova Hellmann’s Churrasco, por exemplo, tinha na embalagem o logo dos Los Angeles Lakers, time do jogador LeBron James e um dos mais populares por aqui.