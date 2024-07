Walita é a marca de batedeira e processador favorita dos paulistanos

São Paulo

Parte indispensável do arsenal de quem cozinha em casa, batedeiras e processadores ajudam a fazer de massa de bolo até homus. No caso dos dois eletroportáteis, a Walita é a marca favorita dos paulistanos.

De acordo com o Datafolha, 19% dos entrevistados preferem batedeiras da marca —resultado que se repete pela sexta vez consecutiva.

Os produtos da empresa, disponíveis no varejo e ecommerce, são voltados para o uso doméstico diário. A batedeira com motor de 250W, por exemplo, tem tigela de 3,9 litros. Maior e mais potente, a do tipo planetária conta com motor de 800W e um recipiente com capacidade de 5 litros.

Já nos processadores, a empresa é penta e foi citada por 16% dos moradores de São Paulo. Os produtos são versáteis, como o PowerChop, com quatro ferramentas avulsas que transformam o processador em liquidificador, ralador e fatiador. Outras versões do equipamento incluem lâminas de corte tipo julienne, discos para fazer batata palito ou base de espremedor de frutas.

"O reconhecimento reflete nosso compromisso e investimento contínuos na inovação e na qualidade dos produtos", diz Caleb Bordi, gerente de marketing da Philips Walita.

Fundada em 1939 no Brasil e adquirida pela holandesa Philips em 1971, a marca tem fábrica e centro de pesquisa em Varginha (MG). Por lá, produz air fryers, liquidificadores, ferros de passar, vaporizadores, cafeteiras, mixers e até papa-bolinhas. Por trás de todos os itens, diz Bordi, está a ideia de facilitar a rotina em casa e na cozinha.