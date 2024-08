A bela paisagem de dunas brancas, que lembram a trama de lençóis amassados, já foi inspiração para livros e poemas, locação para filmes e novelas. "Um cenário único no mundo", assim já descreveu uma das centenas de produtoras, que por lá passaram. Muitos são os adjetivos e predicados que podem ser usados para descrever o nosso Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, porém ousamos dizer que, talvez, palavra nenhuma, em nossa vasta e rica língua portuguesa, seja capaz de verdadeiramente definir o nosso —agora— Patrimônio Natural da Humanidade, título merecidamente concedido ao parque pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura (Unesco), em julho recente, durante a 46ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, em Nova Déli, na Índia.

‘Único’ —que, por definição do Dicionário Michealis, quer dizer "que não existe outro de sua espécie"— é possível que seja a palavra que mais se assemelhe a todo tipo de experiência que pode ser vivida naquele lugar e que faz parte do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, o destino perfeito para aqueles que buscam aventura e contemplação de belezas naturais, mas sem perder de vista a preservação da natureza e o respeito às comunidades tradicionais.

Com mais de 150 mil hectares, os Lençóis Maranhenses abrigam dunas, lagoas de água doce, áreas de restinga e manguezais - Zanone Fraissat - 3.abr.2019/Folhapress

Dotado de beleza estonteante, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que abrange as cidades de Barreirinhas, Primeira Cruz e Santo Amaro do Maranhão, está localizado a cerca de 250 km da capital maranhense, São Luís, e foi instituído há mais de 40 anos, sendo o maior campo de dunas da América do Sul, com cerca de 155 mil hectares —o que equivale a um deserto de areia branca e fina maior que a cidade de São Paulo.

Seriam, então, os conceitos de "paraíso" ou "oásis" o que melhor o definiriam? Pelo menos é o que parece ser para quase meio milhão de pessoas que por lá passaram, em 2023, de acordo com dados do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade), órgão responsável pela administração do Parque. O certo é que os Lençóis Maranhenses têm chamado a atenção do mundo, com visitação constante de turistas do mundo inteiro.

Boa parte dessa visibilidade é fruto dos investimentos do governo do Maranhão e do governo federal, com ações de desenvolvimento que melhoram a infraestrutura das cidades que abrigam o parque, a exemplo da MA-320, que liga a cidade de Santo Amaro à BR-402, bem como o Aeroporto Regional de Barreirinhas, possibilitando o impulsionamento da economia e do turismo local.

Cabe destacar, ainda, a construção da ponte sobre o rio Preguiças, também, em Barreirinhas, realizada pelo governo Carlos Brandão (PSB), que facilitará o acesso ao parque e tem previsão de entrega em setembro deste ano.

Nessa importante corrida de divulgação do nosso parque nacional, o governo do estado encontra, no governo federal, por meio da Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo), um forte aliado.

Os esforços para que o turismo maranhense conquiste o mundo têm ganhado força desde o ano passado, quando a Embratur realizou uma série de eventos em São Luís e Barreirinhas, com operadoras e companhias aéreas do Uruguai, Chile, Argentina, Colômbia e Peru; além de duas "famtours' pela "Rota das Emoções", com operadores do Reino Unido, Espanha e Portugal, proporcionando uma verdadeira imersão na cultura, culinária, acomodações, atividades e atrações para que possam promovê-los de forma mais efetiva para seus clientes e público em geral.

Para o segundo semestre deste ano, as ações conjuntas entre os governos estadual e federal visam ainda ampliar a conectividade aérea, divulgando os destinos maranhenses em diversas feiras internacionais. Há também o estudo conjunto entre a Embratur e o governo do Maranhão para, em 2025, dar destaque aos Lençóis Maranhenses na campanha publicitária da agência nos Estados Unidos. Isso ocorre porque, de acordo com informações do Portal de Dados da Embratur, os EUA são o país que mais enviam turistas para o Maranhão.

Segundo o portal, os turistas norte-americanos representam 18% do total de visitantes, seguidos de viajantes de Portugal, Itália, Espanha e Alemanha. E, em dados gerais, esses turistas permanecem 22 noites ou mais no destino (34,8%) e viajam sozinhos (45,6%) ou em duplas (27,4%).

Assim, o Maranhão torna-se uma vitrine para turistas de todo o mundo, abrindo as portas para o desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo local e do progresso socioeconômico. Tais fatores vão ao encontro do Novo Plano Nacional do Turismo, aprovado no início do mês pelo presidente Lula e que tem como objetivo geral possibilitar que o Brasil seja o país que mais recebe turistas na América do Sul até 2027.

Vale lembrar que esse título, concedido pela Unesco, é uma forma de incentivar a preservação de bens culturais e naturais, considerados significativos para a humanidade, o que nos traz, ainda, mais responsabilidade quanto ao chamado para a proteção da natureza primitiva e exuberante para esta e, também, para as futuras gerações.

O título de Patrimônio Natural da Humanidade do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses junta-se a outros títulos concedidos ao Maranhão, sendo eles o de Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, com o nosso "bumba meu boi", e o Patrimônio Mundial da Humanidade, pelo conjunto arquitetônico dos casarões da nossa capital, São Luís. Com o recente título concedido aos Lençóis, nosso país agora conta com oito áreas brasileiras que são Patrimônio Natural da Humanidade, o que demonstra a grandeza do nosso Brasil e a importância do Maranhão como um grande atrativo da diversidade brasileira para o mundo.

A verdade é que motivos não faltam para se achegar nos Lençóis maranhenses, seja para caminhar sobre as areias brancas e fofas, para se refrescar em lagoas de águas cristalinas ou, ainda, admirar um dos mais lindos pores do sol do mundo. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses está disponível e aberto à apreciação de todos, pois, como bem já cantou a maranhense Anna Torres na canção "Lençóis", "a tua beleza inexata, um lindo Jardim de Alah, te contemplar, recontemplar e te admirar de novo. Não me canso de te olhar! ".

Sejam todos bem-vindos ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, nosso mais novo Patrimônio Natural da Humanidade! É do Maranhão, é do Brasil, é do mundo!