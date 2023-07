Podcast fala sobre casos de assédio sexual nas Forças Armadas

São Paulo

As Forças Armadas têm enfrentado uma sequência de acusações de assédio e importunação sexual —a maioria envolve militares mulheres. Dados do Superior Tribunal Militar mostram que 56 ações penais do tipo foram abertas a partir de 2018; desde o ano passado, foram 29 denúncias, três a cada dois meses.

Uma pesquisa de 2020 que entrevistou mais de 1.800 mulheres das forças de segurança do país mostrou que 163 militares relataram ter sofrido assédio nos sete anos anteriores, mais do que as denúncias registradas no período. O levantamento também apontou que 83% delas preferiram não registrar uma denúncia; a descrença na apuração e o medo de represálias e da exposição foram os principais motivos.

A Folha teve acesso a 44 processos em andamento no Superior Tribunal Militar (STM), parte deles sob sigilo. A análise evidencia o impacto psicológico nas vítimas que prestam serviços para as Forças Armadas, além de falhas nas investigações. Entre elas, a revitimização em sindicâncias internas, o que inclui perguntas sobre o comportamento da denunciante em vez da apuração dos fatos relatados.

O Café da Manhã desta terça-feira (11) fala dos registros de assédio sexual nas Forças Armadas e discute a dificuldade em fazer denúncias. O repórter da Folha Italo Nogueira explica o que tem sido feito para prevenir esses casos.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Carolina Moraes, Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Raphael Concli.