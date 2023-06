Podcast fala das políticas para solucionar sobrecarga feminina de cuidado

São Paulo

Dados recentes apontam que no Brasil de 2023, a sobrecarga feminina ainda é uma barreira ao acesso pleno de mulheres ao mercado de trabalho.

Um levantamento da PUC-RS com dados do IBGE mostrou que 40,69% das mulheres com três ou mais filhos de até 15 anos não tinham um emprego remunerado entre outubro e dezembro de 2022 por causa dos afazeres domésticos. A diferença com os homens é imensa: só 0,62% dos pais estavam fora da força de trabalho por esse motivo.

A "economia do cuidado", como passou a ser conhecido o trabalho não-remunerado e majoritariamente feminino de cuidar de alguém, como filhos, idosos ou pessoas com deficiência, é uma questão mundial. Países como a França implementaram auxílios durante a pandemia, e outros, como o Uruguai, possuem políticas nacionais de cuidado.

A discussão também tem avançado no Brasil, com a criação neste ano de um grupo de trabalho para discutir a criação de uma Política Nacional do Cuidado.

O episódio desta quarta-feira (7) do Brasil à Vista fala sobre como tratar a sobrecarga feminina de cuidado enquanto questão de Estado, discute a valorização do trabalho doméstico remunerado e o impacto que essas políticas podem ter para as mulheres negras —que são a maior parte das empregadas domésticas e cuidadoras de crianças e idosos no país.

O episódio recebe Luana Simões Pinheiro, que é doutora em sociologia pela UnB e diretora do Departamento de Economia do Cuidado do Ministério do Desenvolvimento Social, e Helena Hirata, que é diretora emérita de pesquisa do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França e autora de "O Cuidado: teorias e práticas", publicado no Brasil pela editora Boitempo em 2022.

O programa é apresentado pelo advogado Irapuã Santana e pela repórter Angela Boldrini. Irapuã é doutor em direito processual pela UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro), advogado da Educafro e presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB-SP.

Angela é jornalista e apresentadora de podcasts na Folha e já esteve nos microfones do Café da Manhã e do Sufrágio, um programa sobre mulheres e política com apoio do Pulitzer Center for Crisis Reporting. A edição de som do Brasil à Vista é de Raphael Concli.

Os episódios são publicados todas as quartas-feiras às 8h nas principais plataformas de podcast e no site da Folha.