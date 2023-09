Podcast debate força da democracia brasileira; historiadora defende vigor político

São Paulo

Evocada pelo presidente Lula (PT) no discurso em rede nacional para celebrar o 7 de Setembro e pelo público que acompanhou o desfile cívico-militar da Independência em Brasília na última quinta-feira (7), a palavra democracia esteve muito presente em discursos na política nacional em anos recentes.

Opositores de Jair Bolsonaro alertaram para ameaças de ruptura institucional, e as discussões sobre a força da democracia brasileira ficaram mais frequentes depois dos ataques golpistas de 8 de janeiro.

Cientistas políticos veem no golpismo bolsonarista uma tentativa de repetir no Brasil uma tendência global: a de avançar sobre a democracia por dentro dela —diferentemente do que aconteceu nos golpes de Estado no passado. Por isso, alguns especialistas defendem que a reação à tentativa de corrosão democrática deveria ser mais ampla do que está sendo.

Nesta segunda (11), o Café da Manhã analisa a força da democracia no Brasil numa conversa com Heloísa Starling, historiadora, cientista política e professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Ela fala sobre a construção dessa agenda no país historicamente e depois dos ataques do 8 de Janeiro —e como as comemorações do 7 de Setembro fizeram parte desse processo.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Carolina Moraes, Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Raphael Concli e Thomé Granemann.