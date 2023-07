Democracia brasileira não é fraca, diz historiadora; assunto será tema de seminário

São Paulo

Nos últimos cinco anos, livros como "O Povo contra a Democracia", de Yascha Mounk, e "Como as Democracias Morrem", de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, têm inspirado um número sem fim de debates e artigos. Em parceria com a equipe do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc-SP, a historiadora Heloisa Starling propõe uma discussão sob ângulo oposto: como renasce a democracia?

Assim foi batizado o seminário que acontece na terça (25) e quarta (26) no teatro do Sesc Pompeia, em São Paulo, com entrada gratuita.

Participam da programação nomes como a ministra do STF Cármen Lúcia, a secretária de Ciência e Tecnologia da cidade do Rio de Janeiro, Tatiana Roque, o jornalista e professor da USP Eugênio Bucci e o cientista político Miguel Lago.

A historiadora Heloisa Starling, curadora do seminário Como Renasce a Democracia, durante debate na Casa Folha, em Paraty, em novembro do ano passado - Zanone Fraissat -24.nov.22/Folhapress

"Costumamos ver a democracia no Brasil como uma coisa fraca, mas, na hora em que a gente olha para a história, percebe que não é bem assim. Ela tem uma história longa no país. A ideia moderna de democracia começou a ser trabalhada por aqui no século 18, na conjuração do Rio de Janeiro. Essa noção de fragilidade da democracia no Brasil começou a me incomodar", afirma Starling, professora titular do departamento de história da UFMG.

A reflexão dela se juntou a outras para dar origem ao fio condutor do seminário. "Na França, há uma pilha de livros sobre a história da democracia no país. Nos Estados Unidos, também. Aqui, no Brasil, não temos nenhum", diz a historiadora, responsável pela curadoria do evento no Sesc Pompeia.

"Como vamos pensar a democracia nesses últimos quatro anos? Como vamos reconstruí-la? No meio desses pensamentos, eu me lembrei de um livro de 1985 editado pelo Caio Graco [fora de catálogo], um livro que fez minha cabeça quando eu estava no movimento estudantil, cujo título era ‘Como Renascem as Democracias’", conta Starling.

"Nós sabemos como o Estado democrático morre, sabemos fazer essa crítica, mas como ele renasce?"

É evidente, ela chama a atenção ao citar o livro, que o contexto era outro. Em meados dos anos 1980, quando saiu a obra organizada por Alain Rouquié, Bolívar Lamounier e Jorge Schvarzer, o país vivia a transição da ditadura militar para a chamada Nova República. Hoje, enfrenta a ressaca dos anos Bolsonaro, período marcado por sucessivas ameaças golpistas.

Tema em geral circunscrito a análises de cientistas políticos, filósofos e historiadores, a democracia se abre para novos pontos de vista no evento do Sesc. Um exemplo é a mesa inaugural, na terça, com duas autoras indígenas, Eliane Potiguara e Márcia Kambeba.

"Se vamos discutir como a democracia renasce, é preciso criar um diálogo público, com pessoas de diferentes áreas", diz Starling. "Por isso, a ideia de debater o conceito de democracia nas comunidades indígenas. A democracia também tem que ser o sonho do outro."

Com convidados como o estilista Ronaldo Fraga, a mesa sobre cultura e imaginação democrática, na quarta-feira, vai passar por temas como moda, música e literatura.

O estilista mineiro Ronaldo Fraga - Frame Criativo

Performances poéticas encerram os dois dias de programação: na terça, o palco será ocupado pelas repentistas pernambucanas Luna Vitrolira e as Glosadoras do Sertão do Pajeú; na quarta, por Ricardo Aleixo e seus "poemas-panfletos".

Veja a programação do seminário

terça, dia 25

14h - Abertura com Danilo Santos de Miranda, diretor do Sesc-SP

14h30 - Mesa 1 - "A Democracia é o Sonho do Outro", com a escritora e ativista indígena Eliane Potiguara e a poeta e geógrafa Márcia Kambeba

16h30 - Mesa 2 - "Onde Está a Democracia?", com a secretária de Ciência e Tecnologia da cidade do Rio de Janeiro e professora da UFRJ Tatiana Roque, a pesquisadora em planejamento urbano da UFRJ Natália Alves, o jornalista e professor da USP Eugênio Bucci e o urbanista e professor da UFMG Roberto Andrés

19h - Mesa 3 - "Afiando o Diálogo: Cultura e Imaginação Democrática", com a jornalista Patricia Palumbo, o estilista Ronaldo Fraga, o editor do Suplemento Pernambuco Schneider Carpeggiani e o pesquisador do Centro de Pesquisa e Formação do Sesc-SP Daniel Douek

20h30 - Apresentação das poetas e repentistas Luna Vitrolira e as Glosadoras do Sertão do Pajeú A poeta e repentista pernambucana Luna Vitrolira, que participa do seminário Como Renasce a Democracia, no Sesc Pompeia - Divulgação

quarta, dia 26

14h30 - Mesa 4 - "Para Construir uma Cultura Política Democrática", com a escritora Rosiska Darcy de Oliveira, a fundadora e diretora da ONG Redes da Maré Eliana Souza Silva, o pedagogo Fernando José de Almeida e o cientista político Miguel Lago

18h - Palestra com a ministra do STF Cármen Lúcia - "Democracia: mais que um regime político, é um modo de vida e uma conquista permanente"

20h - Apresentação de "Revide Verso - Canções e Poemas-panfletos", com o poeta Ricardo Aleixo e o violonista Alvimar Liberato Nunes