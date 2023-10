Podcast analisa os dez dias de conflito entre Israel e Hamas e o risco de escalada

São Paulo

A guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas entra no 10º dia nesta segunda-feira (16) com atenções divididas em duas frentes. Na Faixa de Gaza, centro do conflito até aqui, a expectativa é para uma possível incursão por terra de Israel, que vem se desenhando nos últimos dias com seguidos ultimatos para que civis se dirijam ao sul do território.

Um segundo temor é o de que a guerra expanda seus limites para além de Gaza. Neste domingo (15), ataques na fronteira de Israel com o Líbano aumentaram o risco de o grupo extremista Hizbullah entrar na guerra e levaram a trocas de ameaças entre o Irã —que financia tanto a facção libanesa quanto o Hamas— e os EUA, aliados de Israel.

Enquanto a proposta de um cessar-fogo não ganha corpo, o Brasil segue tentando fazer a retirada de cidadãos da zona de conflito. As negociações com o Egito para a abertura de um corredor humanitário em Rafah, ao sul de Gaza —onde um grupo de brasileiros aguarda o desenlace— se estendem há cinco dias.

No episódio desta segunda-feira (16), o Café da Manhã faz um balanço dos primeiros dez dias de guerra entre Israel e Hamas. O repórter da Folha Igor Gielow discute também o risco de escalada, com a entrada de novos países no conflito.

