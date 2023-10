Podcast: como guerra Israel-Hamas abastece polarização no Brasil

São Paulo

As reações no Brasil à guerra entre Israel e Hamas têm evidenciado as posições contundentes que costumam marcar o debate sobre a histórica questão israelo-palestina —e, no mundo político, mostrado como o conflito aberto de agora pode ser usado para abastecer a polarização.

A primeira nota do presidente Lula (PT) sobre os ataques terroristas de sábado (7), por exemplo, se tornou alvo de críticas tanto da direita quanto de alas da esquerda. O petista se disse chocado com as ações e exortou os diálogos por uma solução que contemple a criação de um Estado palestino.

O fato de o texto não ter citado o Hamas foi atacado por políticos como Sergio Moro (União Brasil) e Jair Bolsonaro (PL) —que ainda tentou estabelecer uma associação, sem comprovação, do grupo com Lula. Já a classificação dos ataques como terroristas se tornou alvo de nomes como o ex-ministro José Dirceu.

Na Câmara dos Deputados, Carla Zambelli (PL-SP) e Lindbergh Farias (PT-RJ) também trocaram insultos sobre o Hamas, e Guilherme Boulos (PSOL-SP) fez um discurso para afastar uma fala ambígua a respeito do grupo terrorista palestino. O debate também tem aparecido muito nas redes sociais desde a eclosão da guerra.

No episódio desta quarta-feira (11), o Café da Manhã discute como a política brasileira se apropria e faz uso da guerra entre Israel e Hamas. O podcast entrevista Fábio Zanini, editor da coluna Painel, da Folha.

