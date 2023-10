Podcast analisa como deve ser o primeiro turno da eleição na Argentina

São Paulo

A Argentina vai às urnas para a eleição presidencial no próximo dia 22, com a perspectiva de que a disputa continue e tenha um segundo turno. As pesquisas até aqui indicam o ultradireitista liberal Javier Milei e o peronista Sergio Massa à frente, com a macrista Patricia Bullrich em terceiro lugar.

Nas últimas semanas, a campanha foi quente, com trocas de acusações nos dois debates realizados. Milei chamou a atenção por questionar o número de desaparecidos na ditadura e dizer que não vai cumprir o Acordo de Paris sobre o clima; Massa, que hoje é ministro da Economia de Alberto Fernández, fez um mea culpa pela crise que atinge o país.

A economia tem pautado a eleição, tanto pelos aspectos cotidianos —o peso despencou frente ao dólar, e a pobreza só cresce—, quanto pela tensão política. Fernández apresentou à Justiça uma denúncia contra Milei por "intimidação pública", porque o ultradireitista tem recomendado que não se invista em pesos; antes, Milei tinha entrado com uma medida cautelar contra o governo, pedindo a suspensão de novas licitações e nomeações.

O Brasil também é tema indireto da campanha, já que Milei é comparado frequentemente ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e Massa contratou os serviços de publicitários brasileiros ligados ao PT de Lula.

O Café da Manhã desta sexta-feira (13) conta como a Argentina vai para o primeiro turno da eleição presidencial. A correspondente da Folha em Buenos Aires, Júlia Barbon, explica o peso da economia em crise na votação e discute os rumos de um eventual segundo turno.

