Podcast analisa pesquisa Datafolha sobre a percepção dos brasileiros da própria saúde mental

Como os brasileiros analisam a própria saúde mental? Uma pesquisa Datafolha publicada neste fim de semana mostrou que três em cada dez se sentem ansiosos, têm problemas com sono e com a alimentação, sempre ou frequentemente.

Ainda assim, só 7% da população avalia a sua saúde mental como ruim ou péssima. O levantamento revelou um descompasso entre os sintomas que as pessoas relatam e a percepção que elas têm do próprio estado mental.

Os dados da pesquisa foram coletados de 31 de julho a 7 de agosto. Foram ouvidas 2.534 pessoas com 16 anos ou mais em 169 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Entre as mulheres, os índices são piores. Enquanto 13% delas falam em tristeza, depressão e falta de esperança, 7% dos homens mencionam as mesmas questões. As diferenças socioeconômicas também apareceram na pesquisa: as classes D e E, por exemplo, são as que mais sofrem problemas com o sono (37%).

O episódio desta segunda-feira (21) do Café da Manhã detalha a pesquisa Datafolha, discute caminhos para a redução do estigma em torno desse tema e analisa os gargalos para o acesso ao cuidado. A entrevistada é a psicanalista Vera Iaconelli, colunista da Folha.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelas jornalistas Gabriela Mayer e Magê Flores, com produção de Laila Mouallem e Victor Lacombe. A edição de som é de Thomé Granemann e Laila Mouallem.