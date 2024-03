Podcast conta bastidores dos depoimentos de ex-comandantes das Forças

São Paulo

Em sete horas de depoimento à Polícia Federal, o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, confirmou a participação em reuniões golpistas e implicou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como responsável pela manutenção dos acampamentos em frente a quarteis. O militar negou ter sido omisso diante de planos de ruptura democrática e ignorou o apoio que deu a acampamentos golpistas.

Outro comandante das Forças Armadas, Carlos Baptista Júnior, da Aeronáutica, confirmou a participação em encontros de tom golpista no Palácio da Alvorada. Em conversas com interlocutores, Baptista Júnior tem dito que mostrou oposição às intenções antidemocráticas do governo passado.

Antes dos depoimentos dos dois à PF, em fevereiro, a delação do ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, e provas obtidas na investigação tinham colocado o foco em outro ex-comandante: Almir Garnier Santos, da Marinha, que teria apoiado investidas golpistas. No depoimento à polícia, o almirante optou por ficar calado.

O episódio desta quarta-feira (6) do podcast Café da Manhã fala dos depoimentos dos comandantes das Forças Armadas no governo Bolsonaro. O repórter da Folha Cézar Feitoza conta os bastidores e a repercussão do que os militares disseram à Polícia Federal.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Magê Flores, com produção de Laila Mouallem e Carolina Moraes e edição de som de Thomé Granemann.