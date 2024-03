Podcast analisa debate sobre idade na eleição dos EUA e peso da Super Terça

São Paulo

Nesta terça (5), quando 15 estados americanos votam ao mesmo tempo em primárias que escolhem os candidatos de cada partido, a campanha presidencial já está praticamente definida: Donald Trump deve ser confirmado como candidato republicano, depois de já ter conquistado sete vitórias e amplo favoritismo; e a escolha de Joe Biden como candidato democrata à reeleição também é dada como certa.

Com o cenário mais claro, a Super Terça perde força, mas analistas consideram que março segue um mês fundamental para a disputa americana, especialmente por decisões judiciais. Nesta segunda (4), a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que Trump poderá disputar a eleição. Outro processo em que ele é réu, pela suposta compra de silêncio da atriz pornô Stormy Daniels na eleição de 2016, vai a julgamento no fim do mês.

Biden enfrenta um índice de reprovação de 47%, segundo pesquisa do jornal The New York Times e do Siena College, além de pressões por temas internos e externos e questionamentos sobre uma suposta idade avançada para governar o país. Ele tem 81 anos, quatro a mais do que o rival.

O episódio desta terça-feira (5) do podcast Café da Manhã discute os rumos da campanha presidencial americana, com Trump elegível e Biden enfrentando alta rejeição. O professor de relações internacionais da FAAP Lucas Leite analisa os próximos passos das campanhas para a Casa Branca e as estratégias para uma vitória em novembro.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Magê Flores, com produção de Laila Mouallem e Carolina Moraes e edição de som de Thomé Granemann.