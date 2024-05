Luiza Trajano conta em podcast como foi ser, por anos, a única mulher em seu mercado

São Paulo

Como ser uma mulher poderosa e querida no ambiente de trabalho? No episódio desta sexta-feira (17) de Se ela não sabe, quem sabe?, Tati Bernardi entrevista a empresária Luiza Trajano. No podcast, a escritora e colunista da Folha ouve mulheres com mais de 50 anos sobre temas como carreira, relacionamento e luto.

A fundadora do Magazine Luiza conta no programa que, por muitos anos, foi a única mulher do mercado em que atua e que entendeu desde cedo que os colegas vinham de um mundo muito diferente do dela. "Talvez por intuição, eu quis ser feminina. Na época, era preciso falar como homem e eu sempre fui muito firme e feminina", diz. "Se tivesse que chorar, eu chorava, se tivesse que falar que eu não sabia, eu não sabia: eu não queria perder a minha essência. Isso me ajudou muito."

A empresária Luiza Trajano no apartamento dela, em 2020 - Eduardo Knapp - 5.nov.2020/Folhapress

No podcast, Tati conversa com grandes nomes das artes, dos negócios e da ciência para que eles tragam respostas essenciais para pessoas de todas as idades. O projeto foi inspirado no americano "Wiser Than Me", em que a atriz Julia Louis-Dreyfus conversa com mulheres mais velhas e "mais sábias" do que ela, que tem 63 anos.

Já foram entrevistadas as atrizes Fernanda Torres e Zezé Motta. A série ainda terá Bruna Lombardi, Laerte, Dira Paes e Elisa Lucinda.

O podcast é publicado às sextas-feiras nas principais plataformas de áudio. O projeto é coordenado pela editoria de Podcasts da Folha e pela iniciativa Todas, e tem produção do Zamunda Studio.

SE ELA NÃO SABE, QUEM SABE?

ONDE Nas principais plataformas

QUANDO Sextas, às 8h