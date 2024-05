Podcast conta como estão as pessoas e as cidades no Rio Grande do Sul

São Paulo

O Rio Grande do Sul voltou a registrar chuvas nesta quarta-feira (8), em meio à catástrofe climática que já deixou pelo menos 100 mortos —130 pessoas continuam desaparecidas. Em Porto Alegre, os trabalhos de resgate por barco precisaram ser interrompidos por causa dos ventos fortes e do risco de descargas elétricas.

Cidades como Rio Grande emitiram alertas citando que o retorno da precipitação vai dificultar o escoamento da água das enchentes. Na capital, o nível do Guaíba chegou a recuar no período da manhã, antes da chuva, mas ainda se mantinha pelo menos 2 metros acima da cota de inundação.

A formação de um ciclone extratropical no mar, entre o Uruguai e a Argentina, deve ajudar a levar mais chuva ao Rio Grande do Sul nos próximos dias.

O episódio desta quinta-feira (9) do Café da Manhã trata de como estão as pessoas e as cidades afetadas no estado. Os repórteres da Folha Carlos Villela, Matheus Teixeira e Fabio Victor descrevem a situação em diferentes partes do Rio Grande do Sul.

Doações para o SOS Rio Grande do Sul podem ser feitas por Pix. A chave é o CNPJ 92.958.800/0001-38. O endereço do Centro Logístico da Defesa Civil Estadual, em Porto Alegre, é: av. Joaquim Porto Villanova, 201; o telefone para contato é (51) 3210-4255. Você pode ver aqui mais formas de ajudar.

