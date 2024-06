A que Pauta Chegamos! discute presença de políticos na Marcha para Jesus e na Parada LGBT+

São Paulo

O podcast A que Pauta Chegamos! trata nesta quinta-feira (6) do flá-flu de eventos em São Paulo na última semana: a Marcha para Jesus sem integrantes da esquerda e a Parada LGBT+ sem integrantes da direita.

Os colunistas da Folha Tati Bernardi, Thiago Amparo e Fábio Zanini analisam as presenças e ausências de autoridades nesses eventos e como os dois espectros da política lidam com as parcelas do eleitorado representadas na Marcha e na Parada.

Os temas do segundo bloco são as eleições no México —país que terá uma mulher na Presidência pela primeira vez—, e a primeira condenação do ex-presidente Donald Trump nos Estados Unidos, em um caso de fraude de documentos para encobrir pagamentos a uma atriz pornô. Os apresentadores falam do perfil técnico de Claudia Sheinbaum e do país que ela recebe do padrinho Andrés Manuel López Obrador. Além disso, explicam a decisão jurídica contra Trump e discutem possíveis efeitos eleitorais dela.

No terceiro e último bloco, a bancada parte da série "Kevin Spacey: A História Não Contada", de Katherine Haywood, para falar de assédio, movimento #MeToo e cancelamento. A produção, disponível no Max, trata das acusações contra o ator. Spacey foi inocentado pela Justiça nos EUA e no Reino Unido.

O programa está disponível nas principais plataformas de áudio, sempre às quintas-feiras. O podcast é coordenado pela editoria de Podcasts da Folha e tem edição de som do jornalista Raphael Concli.

