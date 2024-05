Bruna Lombardi fala sobre relacionamentos, tesão e espiritualidade em podcast

São Paulo

Quem não tem uma "DR" (discussão de relacionamento) consigo mesmo e não tenta se compreender, perde o melhor da vida. Isso é o que Bruna Lombardi, 71, conta no podcast Se ela não sabe, quem sabe?, no qual ela é entrevistada pela escritora e colunista da Folha Tati Bernardi.

Temas como relacionamentos, tesão, espiritualidade e felicidade são abordados no episódio desta sexta-feira (24). A artista ainda conta sobre sua experiência com a ayahuasca.

No podcast, Tati faz perguntas a mulheres com mais de 50 anos para que elas tragam respostas essenciais para pessoas de todas as idades. O projeto foi inspirado no americano "Wiser Than Me", em que a atriz Julia Louis-Dreyfus conversa com mulheres mais velhas e "mais sábias" do que ela, que tem 63 anos.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

"Como é que faz para ser mais felizinho? Quem tem um pé na depressão, como eu, o que a gente está fazendo de errado?", questiona Tati no episódio.

Com algumas exceções, Bruna não acha que a depressão "seja errada". "Eu acho que é um lugar de refúgio e de defesa."

Bruna Lombardi, atriz, escritora e roteirista. - Reinaldo Canato / Folhapress

Para a atriz, a felicidade é como uma sinfonia e inclui todos os sentimentos. "As pessoas têm muito medo da tristeza, entendeu? 'Estou triste, não quero'. Não, a tristeza é um lindo material da vida. Não perca a oportunidade de ficar triste, porque a aventura da vida precisa disso. É um grande material humano, não lidar com esse material é uma coisa a menos que você aproveita na vida", diz.

Podcast Se ela não sabe, quem sabe? - Catarina Pignato

Entre as entrevistadas do podcast estão Fernanda Torres, Zezé Motta, Luiza Trajano, Laerte, Dira Paes e Elisa Lucinda.

O podcast é publicado às sextas-feiras nas principais plataformas de áudio. O projeto é coordenado pela editoria de Podcasts do jornal e pela iniciativa Todas.

SE ELA NÃO SABE, QUEM SABE?

ONDE Nas principais plataformas de podcast

QUANDO Sextas, às 8h

Como parte da iniciativa Todas, a Folha presenteia mulheres com três meses de assinatura digital grátis.