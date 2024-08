Novo podcast da Folha debate saúde e bem-estar com dicas práticas

São Paulo

Insônia, ansiedade, envelhecimento. Assuntos ligados à saúde e bem-estar têm ganhado cada vez mais espaço entre as preocupações contemporâneas. Indagações como a hora certa de ter filhos, qual contraceptivo usar ou como ter uma relação positiva com as redes sociais permeiam conversas, reportagens, estudos e buscas por soluções.

Para responder a alguns desses anseios, a Folha lança um novo podcast, Modo de Viver. Ao longo de oito episódios semanais, publicados às quartas-feiras, o programa apresentará ferramentas e caminhos para questões que inquietam aqueles que buscam maneiras baseadas em evidências de levar uma vida melhor.

No podcast, histórias pessoais se misturam a entrevistas com especialistas de referência para oferecer novas perspectivas aos ouvintes.

O primeiro episódio, publicado nesta quarta (14), discute como a ansiedade se tornou o transtorno definidor do século 21 —e quais caminhos para o bem-estar são possíveis quando um mundo instável parece gerar cada vez mais angústia.

Catarina Pignato

O podcast é produzido e apresentado por Bárbara Blum, que é repórter do núcleo Todas, focado na produção de conteúdo para as mulheres.

Na Folha desde 2020, Bárbara passou pela editoria de Especiais, onde criou a newsletter Folha Carreiras, pela editoria responsável pelo jornal impresso e pela edição da Ilustrada.

A edição de som do podcast é de Laila Mouallem. A coordenação é de Victoria Damasceno, Magê Flores, Daniel Castro e Roberto de Oliveira, e a identidade visual, de Catarina Pignato. O projeto tem apoio da Libbs.

Modo de Viver integra o catálogo de programas em áudio coordenados pela editoria de Podcasts do jornal, que reúne produtos como o Café da Manhã, podcast diário de notícias em parceria com Spotify; Ilustríssima Conversa, de entrevistas com autores de não ficção; e Boletim Folha, com o resumo do noticiário em duas edições diárias.