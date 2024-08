Podcast analisa o que muda com alistamento militar voluntário para mulheres

São Paulo

Pela primeira vez, mulheres poderão entrar na carreira de soldado pelo alistamento militar anual, depois de o governo Lula (PT) publicar nesta quarta-feira (28) um decreto que estabelece regras para o serviço militar feminino voluntário.

Hoje, elas só entram para as Forças Armadas por meios como as escolas preparatórias de oficiais. Mesmo assim, com participação limitada: só a Marinha libera a atuação em áreas mais combatentes, como a de fuzileiros navais. A Marinha, aliás, foi a primeira a abrir fileiras para mulheres, nos anos 1980. Em números absolutos das três Forças, elas são 35 mil mulheres num universo de 355 mil militares atualmente.

No alistamento voluntário do ano que vem, devem ser abertas 1.500 vagas, número menor do que o desejado pelo ministro da Defesa, José Mucio Monteiro. Apesar disso, ele disse considerar a iniciativa um avanço para a representatividade feminina.

O episódio desta sexta-feira (30) do Café da Manhã discute a desigualdade de gênero nas Forças Armadas. Adriana Marques, professora e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, discute a posição do Brasil em relação a outros países e analisa que efeitos o serviço militar voluntário para mulheres pode ter. Antes, o repórter da Folha em Brasília Cezar Feitoza conta os bastidores da decisão do governo Lula.

