A Marinha fará nesta sexta-feira (5) a cerimônia de formatura da primeira turma com mulheres do curso de formação de soldados fuzileiros navais.

O evento acontecerá no Centro de Instrução Almirante Milcíades Portela Alves (Ciampa), no Rio de Janeiro, e contará com a presença de José Múcio, ministro da Defesa, de dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, e Marcos Sampaio Olsen, comandante da Marinha.

Mulheres que fazem parte da turma de soldados fuzileiros navais da Marinha - Marcelo Albuquerque/Marinha do Brasil

Formada por 546 homens e 114 mulheres, a turma passou por quatro meses de treinamento militar. Segundo a Marinha, todas as atividades foram realizadas de forma igualitária, ou seja, tanto os homens como as mulheres executaram o mesmo tipo de treinamento.

Atualmente as mulheres já são autorizadas a entrar nas Forças Armadas por meio das escolas que preparam oficiais. No entanto, só a Marinha libera a atuação delas em áreas de combate, como a de fuzileiros navais.

Em 2025, as Forças Armadas vão permitir —pela primeira vez na história— que mulheres participem do alistamento militar para ingresso na carreira de soldado.