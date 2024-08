Podcast discute o que significa a indicação de Gabriel Galípolo à presidência do BC

São Paulo

O governo oficializou nesta quarta-feira (28) o nome de Gabriel Galípolo como indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para assumir a presidência do Banco Central. O anúncio, que já era dado como certo, foi feito pelo ministro Fernando Haddad (Fazenda), no Palácio do Planalto.

Galípolo passará por sabatina no Senado, ainda sem data marcada; se aprovado, terá mandato de 2025 até 2028. O economista deve suceder Roberto Campos Neto, que está à frente da instituição desde 2019, indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. O mandato dele, no governo Lula marcado por atritos com o presidente, termina em 31 de dezembro.

Gabriel Galípolo tem 42 anos e hoje é diretor de Política Monetária do BC. Antes de chegar à instituição, foi secretário-executivo da Fazenda, o número dois de Haddad. Durante a campanha presidencial de 2022, foi um dos conselheiros econômicos da campanha de Lula, que não poupa elogios públicos ao economista.

A proximidade dele com o governo causou desconfiança no mercado, que vê uma possibilidade de leniência no combate à inflação a partir de 2025, quando o Comitê de Política Monetária terá maioria de integrantes indicados por Lula. Nas últimas decisões do Copom sobre a taxa de juros, Galípolo votou como Campos Neto: para manter a Selic em 10,5%.

O episódio desta sexta-feira (29) do Café da Manhã discute o que significa a indicação de Gabriel Galípolo à presidência do Banco Central. As repórteres da Folha em Brasília Adriana Fernandes e Nathalia Garcia contam como o economista virou o nome do Planalto e analisam que cenário ele deve encontrar pela frente.

