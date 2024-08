Podcast discute dependência em jogos e impactos das bets na saúde dos brasileiros

São Paulo

Terminou nesta terça-feira (20) o prazo dado pelo governo federal para que empresas interessadas em operar plataformas de apostas online, as bets, pedissem oficialmente a licença.

Os 113 pedidos de outorga feitos podem render ao Ministério da Fazenda R$ 3,3 bilhões —cada licença custa R$ 30 milhões— só nesta primeira fase de licenciamento. O valor ainda será somado aos impostos que serão cobrados no futuro e possíveis multas em casos de violação das regras estabelecidas para o setor.

O mercado regulado dos jogos passa a valer em território brasileiro no dia 1º de janeiro de 2025. A liberação acompanha uma discussão levantada por especialistas sobre o impacto que essas apostas têm na saúde dos jogadores e como o tratamento do vício em jogos é encarado no país.

O episódio desta quinta-feira (22) do Café da Manhã ouve o psiquiatra Rodrigo Machado, do Programa de Transtornos do Impulso do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. Ele explica as consequências da dependência e analisa que políticas públicas deveriam estar contempladas na regulação para minimizar esses impactos.

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Laura Lewer, Lucas Monteiro e Raphael Concli. A edição de som é de Thomé Granemann.