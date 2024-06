A que Pauta Chegamos! fala de ministro indiciado, ultradireita europeia e Vinicius Jr.

São Paulo

O episódio desta quinta-feira (13) do podcast A que Pauta Chegamos! trata do indiciamento de um ministro do governo Lula, do avanço da ultradireita na Europa, da condenação de torcedores que atacaram Vinicius Júnior na Espanha e do documentário sobre uma doleira que ganhou fama na Lava Jato.

No primeiro bloco do programa, os colunistas da Folha Tati Bernardi, Thiago Amparo e Fábio Zanini analisam o indiciamento do ministro das Comunicações, Juscelino Filho, pela Polícia Federal. O político é suspeito de corrupção, organização criminosa e outros crimes envolvendo contratos da estatal Codevasf bancados com emendas parlamentares. Ele criticou a atuação da PF e disse que investigação não encontrou nada contra ele.

O segundo bloco cruza o Atlântico para discutir por que a ultradireita ganhou força na eleição do Parlamento Europeu e como isso pode impactar a política do continente. Ainda na Europa, o terceiro bloco fala sobre a condenação de três torcedores do Valencia a oito meses de prisão pelos xingamentos racistas contra o jogador brasileiro Vinicius Junior, do Real Madrid, durante uma partida no ano passado.

O quarto bloco junta política e cultura ao abordar o documentário "Doleira: a história de Nelma Kodama", que acaba de estrear na Netflix. O filme mostra as particularidades da vida de Nelma, que foi presa e ganhou fama na Operação Lava Jato.

Capa do podcast "A que Pauta Chegamos!" - Catarina Pignato

O programa está disponível nas principais plataformas de áudio, sempre às quintas-feiras. O podcast é coordenado pela editoria de Podcasts da Folha e tem edição de som do jornalista Raphael Concli.

A que Pauta Chegamos!

Onde nas principais plataformas

Quando quintas, às 7h