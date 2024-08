São Paulo

Reconhecida como uma das grandes vozes da canção sentimental brasileira, Diana foi encontrada morta pelo filho André Iorio, em sua casa no município de Araruama (RJ). A causa ainda não foi divulgada.

Apesar do nome na certidão de nascimento, Ana Maria Siqueira Iorio, a artista ficou muito conhecida por conta de um álbum que lançou em 1972. "Diana" se tornou um dos principais sucessos fonográficos daquele ano, trazendo hits como "Ainda Queima a Esperança", composta por Raul Seixas (1945-1989) e Mauro Motta, e "Porque Brigamos", versão em português da prestigiada "I Am... I Said, de Neil Diamond.

Capa do álbum 'Diana', de 1972 - Reprodução

No auge de sua vida artística, Diana foi casada com o cantor e compositor Odair José, com quem tinha uma relação bastante conturbada. Juntos, fizeram a canção "Foi Tudo Culpa do Amor" (1974). A partir dos anos 1980, a sua carreira deixou de ter a mesma força, mas ela nunca deixou de se apresentar.

Diana ainda gravou álbuns com músicas inéditas, mas se consagrou graças aos sucessos da década de 1970. Seus hits foram revividos por artistas como Barbara Eugenia e ajudaram a reforçar a sua posição como uma das grandes vozes referenciais da canção sentimental brasileira daquela época.