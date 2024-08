Podcast: o que explica o apagão das canetas no serviço público?

São Paulo

"Apagão das canetas" é uma metáfora conhecida no funcionalismo público e por quem estuda a área. A expressão diz respeito ao atraso na implementação de políticas públicas por causa de um medo dos gestores de serem responsabilizados indevidamente por decisões que tomam.

Uma pesquisa divulgada na última sexta-feira (16), encomendada pela Fundação Tide Setúbal, mostra que o receio de uma atuação disfuncional de órgãos como tribunais de contas e Ministério Público, nas diferentes instâncias, têm gerado problemas, como aversão ao risco e à inovação, paralisia da administração e piora na qualidade das políticas, que por vezes são tiradas do papel de forma incompleta.

Os órgãos de controle atuam para evitar e punir desvios e irregularidades, mas servidores públicos entrevistados no estudo destacam uma politização dessa atuação e uma falta de conhecimento técnico dos agentes.

O episódio desta sexta-feira (23) do Café da Manhã discute as consequências desse cenário para as políticas públicas no Brasil. O podcast entrevista Gabriela Lotta, professora de administração pública da FGV-SP, e Vera Monteiro, professora de Direito da FGV-SP, autoras do estudo. Elas explicam por que servidores públicos têm medo e analisam caminhos para evitar essa paralisia sem enfraquecer os mecanismos de controle.

FOLHA NO WHATSAPP Acesse o canal Folha Podcasts e receba notícias da produção de áudio do jornal Para participar, clique aqui ou acesse a aba Canais no WhatsApp e digite Folha Podcasts no campo de pesquisa

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Laura Lewer, Lucas Monteiro e Paola Ferreira Rosa. A edição de som é de Thomé Granemann e Lucas Monteiro.