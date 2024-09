Podcast: como foi o debate Kamala x Trump e de que forma ele deve impactar eleição

São Paulo

Donald Trump e Kamala Harris estiveram frente a frente pela primeira vez na noite desta terça-feira (10), nos Estados Unidos, para um debate —que pode ser o único entre os dois até a votação, marcada para o dia 5 de novembro.

O encontro, na Pensilvânia, um dos estados que devem ser decisivos, teve o republicano na defensiva, pressionado pela adversária em temas espinhosos e pela checagem de fatos dos moderadores. Ainda assim, ele conseguiu manipular respostas para tratar de temas nos quais a democrata é vista como vulnerável, como imigração e economia.

A expectativa agora é para os efeitos que o debate pode ter no eleitorado indeciso —o outro evento do tipo nesta corrida, em julho, acabou sendo decisivo para a desistência de Joe Biden de concorrer à reeleição, após uma performance desastrosa. Kamala e Trump aparecem tecnicamente empatados hoje, com o republicano ensaiando uma recuperação.

O Café da Manhã desta quarta-feira (11) analisa o debate entre Kamala Harris e Donald Trump e explica como o evento deve mexer com a corrida presidencial nos EUA. O entrevistado é Oliver Stuenkel, professor de relações internacionais da FGV, que falou ao podcast de Washington, logo após o término do evento.

