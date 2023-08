Tarcísio diz que fará esforço para ir a eventos do PAC após provocação de Lula

São Paulo

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) afirmou nesta quarta-feira (30) que fará "todo esforço" para estar presente a evento do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) com a presença do presidente Lula (PT).

A declaração, dada durante agenda em Guarulhos (SP), aconteceu após Lula dizer em uma live que convidaria Tarcísio para evento no estado, mas que se ele não quisesse participar realizaria o ato do mesmo jeito.

"Devo estar presente sim, eventos do PAC são importantes sim", disse Tarcísio. "Havendo um evento de Programa de Aceleração do Crescimento aqui em São Paulo, a gente vai fazer todo esforço para estar presente, para participar, é importante. São obras que a gente vai fazer em conjunto, que no final o destinatário da política pública é o cidadão".

Tarcísio de Freitas durante evento em São Paulo - Fernando Nascimento/Governo do Estado de São Paulo

Segundo o governador, os três pedidos de inclusão de projetos no PAC feitos pelo estado foram atendidos —são eles o trem intercidades, o prolongamento da linha 2-Verde do metrô e a travessia entre Santos e Guarujá.

Lula afirmou na terça-feira (29) durante o programa Conversa com o Presidente que convidaria tanto Tarcísio em São Paulo quanto Romeu Zema (Novo) em Minas Gerais. Ambos são tidos hoje como potenciais opositores do PT nas próximas eleições presidenciais.

"Eu quero ver se na outra semana eu consigo ir a Minas Gerais e a São Paulo, para discutir os investimentos do estado de São Paulo. Vamos tentar fazer um ato, vamos tentar a participação do governo do estado. Se [Tarcísio] quiser participar, se não quiser participar, a gente fará o ato do mesmo jeito", afirmou.

"Mas, como nós somos civilizados, nós vamos fazer e convocar o governador, porque é importante ele estar, porque os compromissos que nós vamos assumir são com eles também."

Os governadores puderam indicar até três projetos prioritários para serem incluídos no Novo PAC. O programa foi lançado na primeira quinzena de agosto, em um grande evento no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

A maioria dos governadores foi ao evento e Tarcísio e Zema estiveram entre os ausentes. O governador paulista anunciou com antecedência que não participaria e que enviaria em seu lugar o vice Felício Ramuth —naquele dia, ele deu uma palestra no TCE (Tribunal de Contas do Estado). Zema, por sua vez, não se manifestou em nenhum momento sobre o convite.

Tarcísio vive idas e vindas entre acenos aos bolsonaristas e ao centro, e acaba sendo criticado pela base fiel do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) devido a qualquer proximidade, mesmo institucional, com Lula.