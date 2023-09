Candidato de Tarcísio supera nome de André Mendonça e será indicado ao TCE-SP

São Paulo

A maioria dos deputados da Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo) manifestou adesão à candidatura do deputado federal Marco Bertaiolli (PSD) como novo conselheiro do TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).

A escolha de Bertaiolli é fruto de um arranjo entre o secretário estadual de governo e líder do PSD, Gilberto Kassab, e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, acordo chancelado pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

O nome do deputado teve mais assinaturas entre os parlamentares, um total de 62, segundo o Diário Oficial do estado desta quarta-feira (9). Agora, o próximo passo será a elaboração de um projeto de decreto legislativo, que vai ao plenário, onde deverá ser aprovado.

O presidente da Alesp, André do Prado (PL), convocou sabatina de Bertaiolli para a próxima terça-feira (12).

O deputado federal Marco Bertaiolli foi escolhido para vaga no TCE - Instagram

A vaga foi aberta neste mês, com a aposentadoria do conselheiro Edgard Camargo Rodrigues —a indicação parte da Alesp.

O cargo na corte que julga as contas do governo e das prefeituras é um dos mais cobiçados na política paulista.

Insatisfeita com Tarcísio, a base aliada do governo ameaçou se rebelar contra a indicação de Bertaiolli. Ele enfrentou um nome com forte cabo eleitoral, o advogado Maxwell Vieira, apoiado pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), André Mendonça.

Vieira, porém, conseguiu apenas 37 assinaturas. Outro candidato, o deputado Ricardo Madalena (PL) atingiu 30. Alguns deputados assinaram mais de uma lista, uma vez que a Casa tem 94 parlamentares.

Tarcísio vinha sofrendo derrotas na Alesp, com resistência ao nome para o TCE e sem conseguir aprovar projetos considerados fáceis.

A escolha do nome, porém, ocorreu após reunião do governador com deputados para reorganizar sua base. O encontro teve cobranças e promessas de liberação de verbas para os municípios.

Antes do nome de Bertaiolli sair vitorioso, Tarcísio enfrentou rebeliões entre deputados do PL que pretendiam apoiar o colega Ricardo Madalena. No Republicanos, partido do governador, circulava o nome do deputado Gilmaci Santos como concorrente.

O oponente mais forte, porém, foi Maxwell Vieira, graças aos esforços de André Mendonça. O ministro do STF entrou na disputa fazendo ligações aos deputados para defender seu nome.

A oposição formada por PT e PSOL rechaçou o nome governista para o TCE.

A resistência sofrida por Bertaiolli se deveu mais à imposição por parte do governo e a chance de mandar um recado à gestão Tarcísio do que ao seu nome.

Ex-prefeito de Mogi das Cruzes (SP) e atualmente presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, que reúne cerca de 200 deputados federais, Bertaiolli transita bem em diversos partidos.

Tarcísio indicará um total de quatro vagas, sendo três de indicação da Alesp e uma de escolha dele. As negociações agora, portanto, podem incluir a escolha de alguns dos atuais candidatos para postos remanescentes.