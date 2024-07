Kalil troca PSD por Republicanos e vai apoiar rival de atual prefeito de Belo Horizonte

Belo Horizonte

O ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil está migrando do PSD para o Republicanos e vai apoiar a candidatura do deputado estadual e apresentador de TV Mauro Tramonte (Republicanos) nas eleições deste ano.

Kalil foi eleito prefeito de Belo Horizonte em 2016 e reeleito em 2020. Em 2022, deixou o cargo para disputar as eleições para o Governo de Minas Gerais, quando perdeu para Romeu Zema (Novo) no primeiro turno.

Alexandre Kalil quando era prefeito de Belo Horizonte - Amira Hissa - 13.ago.2020/Divulgação Secom PBH

O atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), era vice da chapa de Kalil e assumiu o cargo quando o ex-aliado deixou o cargo. Em sabatina realizada por Folha e UOL em junho, Noman ainda nutria esperanças de receber apoio de Kalil, a quem chamou de amigo.

Mauro Tramonte, que liderou pesquisa do Datafolha divulgada no início do mês, com 19% das intenções de voto, disse em nota que acompanhou de perto as tratativas entre Kalil e o Republicanos, seu partido.

"Recebemos esse apoio com muito bom grado, considerando que Kalil foi um prefeito que teve 63% dos votos na última eleição em Belo Horizonte, demonstrando a confiança que a população depositou em sua gestão", afirmou.

Também disse que acredita que "sua experiência e liderança serão valiosas para os nossos projetos futuros". O presidente do Republicanos em Minas, deputado federal Euclydes Pettersen, diz que a mudança já foi sacramentada, mas ainda não foi formalizada com a assinatura da filiação na Justiça eleitoral.

A Folha apurou que as negociações entre Kalil e Republicanos envolveram uma eventual candidatura do ex-prefeito ao governo de Minas em 2026 pelo partido, mas que o tema não estaria pacificado em todos os setores da legenda.

Pettersen afirmou que as negociações para a filiação de Kalil foram concentradas pelo diretório municipal, mas que a escolha do partido para 2026 envolverá também discussão entre outros segmentos da legenda no estado.

Pesa contra o ex-prefeito o apoio ao presidente Lula (PT) nas eleições presidenciais de 2022. O principal nome do Republicanos em Minas, o senador Cleitinho, é ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e um dos cotados para disputar o governo estadual em 2026.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL), outro nome da lista de possíveis candidatos a governador em 2026 e próximo de Cleitinho, foi às redes sociais criticar a ida de Kalil ao Republicanos e o apoio a Tramonte.

"Esse cara quer dizer para o eleitor de BH qual o melhor candidato a prefeito? Dá pra ver que ele sabe fazer boas escolhas", publicou Nikolas, com uma foto em que Kalil está ao lado de Lula.

A incerteza sobre qual candidato Kalil apoiaria neste ano estava entre os principais temas do período de pré-campanha em Belo Horizonte. Pesquisa Datafolha divulgada no início de julho apontou que o ex-prefeito tem o apoio menos rejeitado pelos eleitores.

Disseram que não votariam em um candidato a prefeito apoiado por ele 43%, e os demais com certeza votariam (22%), talvez votariam (32%), ou preferiram não opinar ou responderam de outra forma (3%).

No caso do presidente Lula, que irá apoiar o deputado federal Rogério Correia (PT) à prefeitura, 53% dos ouvidos pelo Datafolha disseram que não votariam no candidato do mandatário. Afirmaram que votam com certeza em quem ele apoiar 22% e outros 22% talvez escolhessem o nome apoiado por Lula.

Em relação ao governador Zema, 48% recusariam seu candidato, 14% votariam no nome escolhido pelo governador e 34% talvez sigam a indicação do chefe do Executivo estadual.

O nome apoiado por Zema para a Prefeitura de Belo Horizonte é o de sua ex-secretária Luisa Barreto (Novo). A candidatura, porém, não está sacramentada, já que ela pode ser lançada como candidata à vice da chapa de Bruno Engler (PL), nome apoiado pelo ex-presidente Bolsonaro, em um eventual acordo também para as eleições de 2026. Publicamente, Barreto nega a possibilidade de não ser candidata à prefeitura.