Jornalista Marcos Augusto Gonçalves estreia coluna em Política na Folha

São Paulo

O jornalista e editor da Ilustríssima, Marcos Augusto Gonçalves, 67, assinará coluna semanal no caderno de Política da Folha às quintas-feiras na versão online e às sextas-feiras na edição impressa.

A estreia da nova coluna semanal será nesta quinta (28).

O jornalista e editor da Ilustríssima, Marcos Augusto Gonçalves - Gabriel Cabral - 24.mar.22/Folhapress

Gonçalves nasceu em 1956, no Rio de Janeiro. Formou-se em literatura na PUC (Pontifícia Universidade Católica) do estado e é mestre em comunicação pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro).

Ingressou na Folha em 1984, como editor-assistente da Ilustrada. Desempenhou diversas outras funções no jornal, como editor do mesmo caderno, de Domingo e do Mais!, além de ter sido correspondente na Itália e nos Estados Unidos.

No final dos anos 1990, deixou o jornal para ser diretor editorial do diário esportivo Lance!. Retornou em 2003 como editor de Opinião. Edita a Ilustríssima desde 2019.

Lançou o livro "1922 - A Semana que não Terminou" (Companhia das Letras, 2012), além de "Cultura e Participação nos Anos 60" (Editora Brasiliense, 1980), com Heloisa Teixeira, e de "Pós-tudo - 50 Anos de Cultura na Ilustrada" (Publifolha, 2008).

O jornalista disse que pretende analisar criticamente assuntos sobre o exercício do poder, para além dos fatos já cobertos pelo jornal. Segundo ele, o desafio é "tratar de temas que tenham interesse e ajudem a pensar em meio à cacofonia das mídias digitais e ao alarido das polarizações políticas".

"Embora a coluna esteja sob o guarda-chuva da editoria de Política, minha tendência é evitar o que poderia chamar de varejo palaciano, que já é bem tratado pelo noticiário e por analistas da área. Pretendo escrever de maneira crítica e independente sobre assuntos variados que tenham relação com o debate público."

Gonçalves ocupará o espaço de Reinaldo Azevedo, que deixa o rol de colunistas da Folha.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha; exclusiva para assinantes. Carregando...



Colunistas de Política (*)

(*) Dias de publicação na edição impressa; na versão online, ela costuma ocorrer no dia anterior