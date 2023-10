Conheça potenciais candidatos para prefeituras de capitais nas eleições de 2024

São Paulo

No próximo ano, em 6 de outubro, eleitores brasileiros vão se encontrar com as urnas para escolher os prefeitos e vereadores de todos os municípios do país que cumprirão mandato até 2028.

Após uma eleição nacional marcada pela polarização, a tendência é a de nacionalização das candidaturas, que terão disputas entre partidos da base de Lula (PT) e aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). As prefeituras costumam ser termômetro e palanque para o pleito nacional seguinte —neste caso, o de 2026.

Urna eletrônica, utilizada para cômputo dos votos para as eleições brasileiras desde 1996 - Rivaldo Gomes - 21.set.22/Folhapress

Veja quais são os pré-candidatos de cada capital para a eleição municipal do ano que vem: