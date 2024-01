Ex-presidenciável Padre Kelmon anuncia pré-candidatura à Prefeitura de SP

São Paulo | UOL

Padre Kelmon (PTB), ex-candidato à Presidência da República em 2022, anunciou a sua pré-candidatura a prefeito da cidade de São Paulo nas eleições de 2024. A informação foi confirmada pela assessoria do político ao Uol.

O nome do pastor evangélico Manoel Ferreira Junior, que também é do PTB, já foi definido para disputar o pleito ao lado do baiano. Não foram disponibilizadas informações sobre a oficialização da candidatura da chapa.

O ex-presidenciável Padre Kelmon - Mauro Pimentel - 29.set. 22/AFP

O domicílio do pré-candidato é em São Paulo. Ao Uol, o candidato explicou que vive há 22 anos no estado. "São Paulo é a locomotiva do país", disse o pré-candidato. Ao ser questionado sobre por que decidiu disputar o cargo na capital, Padre Kelmon afirmou que a cidade "precisa de cuidado e carinho e deve servir de referência".

Com o conservadorismo presente em suas pautas, o padre se define nas redes sociais como "sacerdote ortodoxo, e defensor da vida, família e liberdade". Ele também informa ser presidente do "Foro do Brasil", movimento conservador com políticos de oposição ao governo Lula.

Padre Kelmon não deve contar com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Apesar das dobradinhas nos debates em 2022, o ex-presidente está envolvido em uma costura de aliança do PL com o atual prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), que deve disputar a reeleição.

Kelmon Luis da Silva Souza é natural de Salvador, na Bahia, tem 47 anos e repercutiu nas redes após fazer dobradinhas nos debates apoiando o presidente Jair Bolsonaro (PL), que perdeu a disputa para Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 2022.

O padre terminou a disputa de 2022 em 7º lugar, com 0,07% dos votos (81.129 votos, no total).