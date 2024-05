Bolsonaro tem alta em hospital de Manaus após atendimento por erisipela

São Paulo

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) teve alta na manhã deste sábado (4), após passar algumas horas em atendimento hospitalar, em Manaus, devido a um quadro de erisipela na perna.

Ele seguiu para o encontro do PL Mulher na capital do Amazonas, com a participação de Michelle Bolsonaro, sua esposa e presidente do PL Mulher.

Na sexta-feira (3), ele já teria passado por atendimento médico em Brasília, devido a uma desidratação. Já em Manaus, ele participou de evento para lançamento da pré-candidatura do deputado federal Capitão Alberto Neto para a prefeitura da capital do estado pelo PL.

O ex-presidente Jair Bolsonaro em evento do PL em Brasília em março - Pedro Ladeira - 27.mar.2024/Folhapress

Em fala à imprensa após a saída do hospital, Bolsonaro disse que não tinha dormido na noite anterior e que sua esposa e os médicos não queriam que ele viajasse.

Ele deu início ao tratamento da infecção com antibióticos e ainda na madrugada de domingo deve retornar a Brasília.

"Quando cai a imunidade da gente, por problemas mais variados, a erisipela é comum de acontecer, então já estou medicado, tranquilo, pronto pra outra aí", disse Bolsonaro em vídeo publicado na tarde de sábado por Alberto Neto, em que ambos estão juntos dentro de um carro.

No final de 2022, após as eleições, o então presidente também teve a infecção na perna. À época, seu filho Carlos Bolsonaro (PL-RJ) usou um canal no aplicativo de mensagens Telegram para divulgar uma foto da perna do pai, que teria sido tirada poucos dias antes.

A erisipela é um tipo de infecção bacteriana que atinge a pele e causa uma inflamação. Em geral, as bactérias costumam entrar no organismo por meio de algum ferimento e se instalam nas camadas superficiais de pele e gordura.

As alterações na pele mais comuns são vermelhidão, inchaço e dor. Outros sintomas como febre e calafrios também podem ocorrer. Além da medicação, repouso e a manutenção da perna elevada também costumam ser indicados para tratamento da doença.