Prisões, ações da PF, CPIs, minuta golpista; veja a linha do tempo dos desdobramentos do 8/1

São Paulo

Os ataques golpistas de 8 de janeiro, que completam um ano, geraram uma série de desdobramentos, como prisões, operações da Polícia Federal e a criação de duas CPIs.

Manifestantes vestidos de verde e amarelo —alguns acampados em frente ao quartel-general do Exército — foram à Esplanada dos Ministérios, invadiram a praça dos Três Poderes e o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o STF (Supremo Tribunal Federal), vandalizando áreas internas dos prédios.

Golpistas invadem a praça dos Três Poderes, em Brasília e depredam os prédios do Palácio do Planalto, na foto, além do Congresso Nacional e do STF (Supremo Tribunal Federal) - Gabriela Biló - 8.jan.23/Folhapress

Logo após os ataques, foi decretada uma intervenção federal na segurança do Distrito Federal, e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, suspendeu o mandato de Ibaneis Rocha (MDB) como governador.

O vazamento de imagens dos circuitos de segurança do Planalto mostrou agentes do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) em ação colaborativa com golpistas e gerou a demissão do general Gonçalves Dias da chefia da pasta.

Houve ainda a descoberta de uma minuta golpista na casa de Anderson Torres, ex-ministro de Jair Bolsonaro (PL), e a CPI do 8 de janeiro no Congresso pediu indiciamento do ex-presidente sob suspeita de autoria intelectual dos ataques.

Veja a linha do tempo dos principais desdobramentos dos ataques golpistas de 8 de janeiro: