Faculdade de Direito da USP recebe evento sobre liberdade de expressão e biografias

A Faculdade de Direito da USP (Universidade de São Paulo) recebe nesta segunda-feira (22), às 19h, um bate-papo gratuito sobre liberdade de expressão e biografias.

Com participação da colunista da Folha Mônica Bergamo e do jornalista André Barcinski, colaborador do jornal, o evento será realizado no Auditório Goffredo da Silva Telles Jr., no prédio histórico da faculdade, que fica no Largo de São Francisco, 95, no centro de São Paulo.

Corredor da Faculdade de Direito da USP, no Largo Sao Francisco - Eduardo Knapp - 8.ago.2022/Folhapress

O encontro intitulado "Liberdade de Expressão e Biografias" vai reunir também os professores da USP Pierpaolo Cruz Bottini e Luís Fernando Massonetto, além da presidente do Centro Acadêmico XI de Agosto, Mariana Belussi.

Faz parte do bate-papo a discussão sobre o conceito de liberdade de expressão no contexto da legislação brasileira e sua relação com a democracia.

Além de jornalista, André Barcinski é roteirista e diretor de TV e autor de "Barulho" (1992), livro vencedor do prêmio Jabuti de melhor reportagem.

Mônica Bergamo tem coluna na Folha com informações sobre política, cultura, cidades e outras áreas. Está na Folha desde 1999, após ter passado pelas revistas Playboy e Veja e ter dirigido a sucursal de Brasília da Bandeirantes.