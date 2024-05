Folha e UOL farão sabatinas com candidatos em 18 cidades

São Paulo

Folha e UOL organizarão sabatinas com candidatos a prefeito em 18 cidades: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Maceió, Manaus, Fortaleza, Curitiba, Recife, Guarulhos, São Bernardo, Santo André, Osasco, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José dos Campos.

O ciclo de sabatinas começa em 10 de junho.

Cenário de debate de Folha e UOL nas eleições de 2020 - Mariana Pekin - 11.nov.2020/UOL

Além disso, existe plano de realizar debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O debate no primeiro turno será realizado em 30 de setembro, às 10h. No segundo turno, em 21 de outubro, também às 10h.

No debate do 1º turno serão convidados os três candidatos mais bem colocados em pesquisa Datafolha divulgada até 25/08. O encontro terá 90 minutos de duração, sem intervalo, e será realizado com o modelo de banco de tempo.