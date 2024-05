Folha e UOL organizarão debates e sabatinas com candidatos à Prefeitura de SP

São Paulo

A Folha e o UOL organizarão debates e sabatinas com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O debate no primeiro turno está marcado para 30 de setembro, às 10h. No segundo turno, para 21 de outubro, também às 10h.

Cenário de debate de Folha e UOL nas eleições de 2020 - Mariana Pekin - 11.nov.2020/UOL

No debate do 1º turno serão convidados os três candidatos mais bem colocados em pesquisa Datafolha divulgada até 25/08. O encontro terá 90 minutos de duração, sem intervalo, e será realizado com o modelo de banco de tempo.

Cada candidato poderá fazer uso da palavra em qualquer resposta, mesmo que a pergunta não tenha sido dirigida a ele. Para isso, deverá sinalizar com a mão que gostaria de fazê-lo. Quando começar a falar, seu tempo passará a ser descontado. O cronômetro travará novamente quando ele encerrar sua fala.

Já as sabatinas serão realizadas na última semana de julho com os 4 candidatos mais bem colocados em pesquisa Datafolha divulgada até 8 de julho. Cada sabatina terá a duração de 1 hora, serão presenciais e realizadas ao vivo.

Além disso, UOL e Folha farão sabatinas com os principais candidatos nas seguintes cidades: Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Maceió, Manaus, Fortaleza, Curitiba, Recife, Guarulhos, São Bernardo, Santo André, Osasco, Campinas, Sorocaba, Ribeirão Preto e São José dos Campos.