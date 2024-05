Lira diz a líderes ver baixa efetividade de ações de Lula para conter tragédia no RS

Brasília

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou a líderes partidários da Casa que está preocupado com o que considera uma baixa efetividade das ações anunciadas pelo governo federal para conter a tragédia no Rio Grande do Sul.

Segundo relatos de participantes da reunião, ele afirmou que as iniciativas não estão "chegando na ponta", ou seja, não teriam efeito prático na vida das pessoas que foram afetadas pelas fortes chuvas.

De acordo com um interlocutor de Lira, o presidente da Câmara também levou essa avaliação a membros do governo federal, como o ministro Rui Costa (Casa Civil), com quem tem diálogo próximo.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) - Pedro Ladeira 19.mar.24/Folhapress

Segundo um líder partidário, o alagoano deu um exemplo e disse que, se fosse presidente da República ou governador do estado, mandaria abrir um caminho no trecho de restinga entre a lagoa dos Patos e o oceano Atlântico, potencialmente desmatando a vegetação, para dar celeridade na vazão da água.

Como mostrou a Folha, na reunião ministerial com o presidente Lula (PT) na segunda (13), Rui Costa disse que há intenção do governo de contratar estudo de uma consultoria internacional para fazer o diagnóstico dos problemas no estado e apontar soluções e que uma das funções desse levantamento seria analisar a viabilidade da construção de um canal de escoamento.

Havia a previsão que Lula apresentasse novas medidas de socorro ao estado na tarde desta terça (14), mas isso foi adiado. Há uma expectativa que as iniciativas sejam anunciadas pelo petista em viagem ao estado nesta quarta e que os presidentes dos Poderes sejam convidados para acompanhá-lo.

O relato de Lira a líderes foi feito em reunião no começo da tarde desta terça, num momento em que o presidente da Câmara sinalizou que daria prioridade ao projeto de lei complementar (PLP) do Executivo que suspende a dívida do estado com a União por três anos.

O texto da proposta foi oficializado no sistema da Câmara, e a expectativa é que o projeto possa ser levado ao plenário ainda nesta terça.

De acordo com pessoas que acompanharam a reunião, Lira disse que pediu à equipe técnica da Câmara para fazer um levantamento de todas as medidas que foram apreciadas pelos parlamentares relativas à pandemia da Covid-19, numa tentativa de ver se alguma poderá ser usada agora voltada ao Rio Grande do Sul —resguardando as peculiaridades da situação atual.

Também nesta terça, deputados que integram a bancada gaúcha na Casa solicitaram nova reunião com Lira para tratar da situação do estado. Eles afirmaram que fizeram um levantamento de projetos que já estão tramitando na Câmara e tratam de tragédias ambientais e poderiam ser levados à votação.