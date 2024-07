José Sarto participa às 14h de sabatina Folha/UOL com pré-candidatos de Fortaleza; assista

São Paulo

O atual prefeito e pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza José Sarto (PDT) será sabatinado nesta quinta-feira (25) às 14h no ciclo de entrevistas promovido por Folha e UOL.

Diego Sarza conduz a sabatina, com participação dos jornalistas Carlos Madeiro, do UOL, e José Matheus Santos, correspondente da Folha no Recife.

José Sarto Nogueira é médico e foi deputado estadual. Em Fortaleza, também foi vereador de 1988 a 1994. Hoje no PDT, já foi filiado ao PDC, PMDB, PPS, PSB e Pros. Em 2020, se elegeu à prefeitura e agora busca reeleição com apoio do ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

O prefeito e candidato à reeleição à Prefeitura de Fortaleza, José Sarto (PDT); ele conta com apoio do ex-ministro Ciro Gomes (PDT) - Divulgação/PDT

Outros dois postulantes foram convidados. Na sexta-feira (26), no mesmo horário, será a vez do ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil). Também convidado, o deputado federal André Fernandes (PL) não quis participar da sabatina.

O ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL foi iniciado em junho e já contemplou pré-candidatos de Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Recife, Curitiba e São Paulo. Também haverá sabatinas em outras 11 cidades.

Além das entrevistas, Folha e UOL irão promover também debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.