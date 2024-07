Pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza participam de sabatinas Folha/UOL

Recife

A Folha e o UOL promovem nesta semana sabatinas com dois dos principais pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza.

Na quinta (25), às 14h, o entrevistado será José Sarto (PDT), atual prefeito e candidato à reeleição. Na sexta (26), no mesmo horário, será a vez do ex-deputado federal Capitão Wagner (União Brasil).

Também convidado, o deputado federal André Fernandes (PL) não quis participar da sabatina.

As entrevistas serão conduzidas por Diego Sarza, com participação dos jornalistas Carlos Madeiro, do UOL, e José Matheus Santos, correspondente da Folha no Recife.

Na montagem, José Sarto e Capitão Wagner

Também são pré-candidatos à prefeitura de Fortaleza Evandro Leitão (PT), Célio Studart (PSD) e Eduardo Girão (Novo).

Capitão Wagner será candidato a prefeito de Fortaleza pela terceira vez seguida. Em 2016 e 2020, foi derrotado no segundo turno. Na última vez, perdeu para o atual prefeito, José Sarto Nogueira.

Em 2022, Wagner foi candidato a governador do Ceará. Agora, busca expandir sua base no eleitorado para além da direita. Ele disputa os votos da direita com André Fernandes, que tem o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Setores da direita no Ceará tentaram unificar o campo em uma candidatura, o que não aconteceu até o momento. As sinalizações dos dois lados são de que não haverá concessões ao outro. A expectativa é de que, em um eventual segundo turno, haja junção das forças de direita.

Outro pré-candidato a prefeito no campo da direita é o senador Eduardo Girão. A expectativa, no PL e no União Brasil, é que Girão retire a postulação, a fim de evitar uma fragmentação maior do espectro político.

O atual prefeito Sarto enfrentará uma reeleição com três palanques competitivos na oposição. Apoiado pelo ex-ministro Ciro Gomes, Sarto tenta manter o principal bastião de poder ligado atualmente ao ex-governador, que está desde 2022 rompido politicamente com o irmão, o senador Cid Gomes (PSB), e com o PT.

O principal partido aliado a Sarto atualmente é o PSDB, comandado no Ceará pelo grupo ligado ao ex-senador Tasso Jereissati, que fez as pazes políticas recentemente com Ciro.

Os petistas têm como pré-candidato Evandro Leitão, atual presidente da Assembleia Legislativa. O deputado estadual deixou o PDT e se filiou ao PT em dezembro com o aval do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação, o senador licenciado Camilo Santana (PT-CE).

Leitão disputou as prévias internas do PT em Fortaleza e venceu nomes como a ex-prefeita Luizianne Lins, que governou o município de 2005 a 2012. A ala do partido próxima a Evandro Leitão busca uma unidade interna no partido e acredita na possibilidade do engajamento de Luizianne na campanha eleitoral.

Ele tem um arco amplo de alianças, que inclui os partidos MDB, PP, Republicanos, PSB, além da federação PT/PV/PC do B. Ele também articula o apoio do PSD, que tem o deputado federal Célio Studart como pré-candidato.

O ciclo de sabatinas promovido por Folha e UOL foi iniciado em junho e já contemplou pré-candidatos de Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Recife, Curitiba e São Paulo. Também haverá sabatinas em outras 11 cidades.

A oficialização das candidaturas começou no dia 20 de julho e continua até o dia 5 de agosto, data-limite definida pela Justiça Eleitoral para as convenções partidárias.

Além das sabatinas, Folha e UOL irão promover também debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.