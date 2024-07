Nunes diz que registro policial sobre violência doméstica contra ele é forjado; documento é verdadeiro

São Paulo

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou nesta segunda-feira (15) que um boletim de ocorrência de violência doméstica feito contra ele por sua esposa, Regina Carnovale Nunes, foi "forjado". Trata-se de uma nova versão do prefeito e candidato à reeleição sobre o caso.

O documento é verdadeiro. Regina registrou um boletim de ocorrência contra o então vereador em 18 de fevereiro de 2011, na 6ª Delegacia da Mulher, em Santo Amaro (zona sul).

O registro policial, revelado pela Folha na campanha de 2020 quando Nunes disputava a eleição na condição de vice de Bruno Covas, consta do sistema da Polícia Civil e já foi admitido pela esposa dele.

Nunes foi questionado sobre o tema em sabatina Folha/UOL e demonstrou irritação. "É óbvio que é forjado", disse ele.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) em sabatina Folha/UOL - Mariana Pekin/UOL

Nunes foi objeto de um boletim de ocorrência de violência doméstica, ameaça e injúria registrado por sua mulher, Regina, em 2011. Os dois, que têm uma filha, continuam casados, e hoje ela nega ter havido agressão.

O documento policial obtido pela reportagem traz o relato de Regina, que disse à época que deixou Nunes "devido ao ciúmes excessivo" dele.

Boletim de ocorrência de Regina Carnovale contra Ricardo Nunes, registrado em 2011 - Reprodução

"Inconformado com a separação, [Nunes] não lhe dá paz, vem efetuando ligações proferindo ameaças, envia mensagens ameaçadoras todos os dias e vai em sua casa onde faz escândalos e a ofende com palavrões. Afirma a vítima que diante da conduta de Ricardo está com medo dele", diz um dos trechos do boletim de ocorrência registrado por Regina.

Na ocasião da publicação da reportagem, em nota assinada de próprio punho, Regina afirmou que havia dito no boletim de ocorrência coisas que não são reais. Depois, em meio a críticas de adversários de Bruno Covas durante a campanha, mudou a versão e afirmou não se lembrar de ter feito o boletim de ocorrência.

Carta em que a mulher de Ricardo Nunes, Regina Carnovale, fala sobre boletim de ocorrência registrado em 2011 - Reprodução

Na sabatina desta segunda, Nunes passou a negar a veracidade do boletim. "É uma irresponsabilidade trazer uma coisa dessa. A Regina já falou que ela não fez. Ela contratou um advogado, eu até separei o material para te entregar. O advogado entrou com a petição dizendo que queria, então, esse boletim de ocorrência assinado. Veio a resposta da delegacia que não existe esse boletim de ocorrência".

Nunes apresentou um documento da Polícia Civil que afirma que a via original não foi localizada. Porém confirma que, em livro de registro de ocorrências, foi encontrada a escrituração do boletim, "o qual foi registrada sua entrada na data de 04.03.2011, tendo a autoridade policial à época dos fatos proferido o despacho: "intimar a vítima".

O documento afirma que não houve instauração de inquérito policial.

Regina Carnovale, esposa do candidato a vice-prefeito Ricardo Nunes, elogia o marido no Facebook - Facebook/Reprodução

Além desse registro policial, a reportagem também teve acesso a registros de publicações nas contas de Regina em redes sociais feitas anos depois daquele boletim.

Os posts em seu nome relatam brigas por pensão alimentícia, chamam Nunes de bandido e dizem que tem provas de que sofreu agressões —Regina diz que a conta foi hackeada.

"Como um político pode ser bom para o povo se ele não consegue ser bom nem pra ex-mulher e filha no qual viveu por 17 anos e exatamente isso um lobo fingindo ser um cordeiro", diz uma das publicações.

"Acabei de receber voz de prisão do vereador Ricardo Nunes tudo porque fui cobrar a pensão da minha filha que tive com ele que é de direito dela (...) um Bandido que não ajuda a propria filha enquanto banca tudo quando é festa e finge ser um homem bom esse é o politico que esta no poder nem a própria filha ajuda", diz um outro post em rede social de Regina.

Nos comentários na rede social, o perfil de Regina responde a uma pessoa que pede para ela ter cuidado. "Amiga tenho provas de que ele sempre me bateu e sempre foi um crápula."

No entanto, após ser questionada sobre o assunto, ela afirmou que foi vítima de um ataque hacker.

"Tendo em vista os questionamentos e o envio de prints do Facebook, informo que não fiz essas publicações, tendo sido meu Facebook hackeado onde maldosamente fizeram as publicações na tentativa de prejudicar meu marido", afirmou.